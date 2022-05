Delegazioni da Croazia, Ortisei e Svezia: a Meldola il seminario europeo sullo sviluppo del linguaggio nei bimbi

Fino a giovedì il Comune di Meldola ospita il primo seminario del progetto "Developing language in pre schools" finanziato dal programma eruopeo Erasmus Plus, cui prendono parte le delegazioni partner di Croazia, Ortisei e Svezia. Le attività di formazione sono incentrate sulla narrazione e sullo sviluppo del linguaggio nella fascia pre scolare, 0-6 anni, e daranno l'opportunità agli insegnanti di condividere conoscenze ed esperienze attraverso presentazioni in sessioni plenarie, discussioni in gruppi di lavoro, visita agli asili nido e alle scuole dell'infanzia del territorio, osservazione attiva degli educatori durante l'insegnamento della lingua e discussione. L'attività di formazione è strettamente collegata alle attività della scuola materna italiana e riguarderà i metodi e gli approcci di storytelling utilizzati con gli alunni per sviluppare le loro competenze linguistiche.

Il sindaco Roberto Cavallucci e l'assessore ai Servizi Sociali Jennifer Ruffilli, nell'aprire la prima mattinata di lavori, hanno dato il benvenuto alle delegazioni straniere, ricordando "l'importanza dell'attenzione al tema dello sviluppo delle capacità linguistiche dei bimbi, a partire dalla fascia di età 0-6, momento nel quale si gettano le basi per l'inserimento nel successivo percorso scolastico" ed evidenziando "come per la Città di Meldola sia un onore ospitare un seminario di livello europeo". Dagli amministratori un "ringraziamento a Fabiola Crudeli, coordinatrice pedagogica delle strutture per l'infanzia del territorio e curatrice del progetto, alla dirigente dell'Istituto Comprensivo di Meldola Benedetta Zaccarelli, alla dirigente della Scuola Monsignor Achille Lega Anna Maria Di Cicco ed a tutto il personale che sta partecipando al seminario".

Un momento del seminario con il sindaco Cavallucci e l'assessore Ruffilli