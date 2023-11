Passa la delibera che salva due wc da 2 mq l'uno (di cui uno l'unico di casa): "Dovremmo invece parlare del Piano urbanistico"

Il consiglio comunale, nella seduta di lunedì pomeriggio, ha dato l'ok all'unica delibera messa ai voti nell'ordine del giorno della seduta, vale il “salvataggio” di due bagni da 2 mq l'uno costruiti in due appartamenti del centro storico. Il Rue, il Regolamento urbanistico ed edilizio del Comune di Forlì, infatti, prevede che piccole aggiunte che sono state realizzate nei decenni negli edifici del centro storico - le cosiddette superfetazioni - siano da demolire nel momento in cui sia necessaria la loro ristrutturazione, a meno che il proprietario non vada a chiedere al Comune una deroga, dimostrando che quelle piccole strutture sono ormai organiche all'immobile e quindi necessarie.

Ed è proprio quello che hanno fatto i due cittadini per salvare il loro bagno di servizio, in viale Salinatore e in via Andrelini. Anzi in uno dei due casi si tratta dell'unico bagno di casa, per cui è abbastanza palese che sia quanto mai necessario. Tutto impeccabile dal punto di vista tecnico e amministrativo, salvo per il fatto che la delibera era l'unica al voto in Consiglio comunale ed ha richiesto un lungo e costoso iter amministrativo (compreso il gettone di presenza di 32 consiglieri comunali) per l'approvazione. Essendo 4 mq scarsi in totale, la delibera ha visto il surreale impiego di 8 consiglieri comunali al mq. Insomma, il classico esempio di burocrazia sclerotica. La delibera è passato con i voti del centro-destra, M5S, Giorgio Calderoni (Forlì e co) e Massimo Marchi (Italia Viva). Astenuti Pd e Federico Morgagni (Forlì e co).

A tornare sull'argomento, nella discussione della delibera, è stato Massimo Marchi, consigliere di Italia Viva: “Ribadisco il mio disagio nel vedere che ci troviamo prima come commissione consigliare e poi come Consiglio comunale a esaminare e poi votare per due bagni di 2 mq ciascuno. Per me è l'emblema della burocrazia superflua, capisco che ci siano regolamenti da seguire, ma invito tutti noi a riflettere sulle spese che tutto questo ha avuto, tra cui il gettone di presenza di noi consiglieri comunali, il tutto per discutere del nulla. Dovremmo ridurre questa burocrazia che ammazza il sistema e che ci porta via tempo”.

Per il capogruppo Pd Soufian Hafi Alemani “magari si potrebbe individuare una soglia sotto la quale la superfetazione può essere gestita dagli uffici. Sopra una certa soglia, invece, ci può essere interesse politico e pubblico”. E continua: “Aggiungo osservazione politica, il consiglio comunale ha oggi al voto queste due piccole superfetazioni e due verbali di precedenti consigli. Dove è l'azione dell'amministrazione a portare delibere in Consiglio alla luce di tutto quello che sta accadendo in città? Poniamo una grave riflessione sulla stasi, l'inattività e l'assenza di proposta dell'amministrazione comunale. Qui è assente la politica”.

Rincara la dose Giorgio Calderoni (Forlì e Co): “A novembre del 2023 mi sarei aspettato una illustrazione dello stato di avanzamento del Piano urbanistico generale, che doveva essere presentato in Consiglio nella primavera scorsa. Vorremmo parlare del Pug entro la fine della legislatura”. All'attacco anche Elisa Massa (Pd): “Ci occupiamo di due toilette di neanche 4 mq, quando a gran voce il comitato di quartiere del centro storico ha chiesto un servizio igienico pubblico in piazza Saffi, più volte sollecitato. L'amministrazione comunale in quasi 5 anni non è riuscita a fare un bagno pubblico”. “Un fascicolo da tesi di laurea per due bagni, mentre del gasdotto Snam non se ne parla”, lamenta Bagnara (M5S), che ha anche rimarcato il dato curioso che uno dei due bagni è l'unico di casa del richiedente.

Sul fronte della maggioranza dice Lauro Biondi (Forza Italia): “Dovremmo prendere in mano la disciplina del centro storico, per vedere come ripristinare quello che era un tempo per farla tornare una città vissuta”. Poi l'affondo di Fabrizio Ragni (Fratelli d'Italia): “Non ci sto al rimprovero della minoranza. E' una parata da campagna elettorale, il centro-sinistra usa il Consiglio comunale come vetrina elettorale”. Per Albert Bentivogli (Lega) “si è parlato come al solito di tutt'altro, rispetto al merito della delibera”.

In chiusura il vicesindaco con delega all'Urbanistica Daniele Mezzacapo: “Nel prossimo Pug verranno tutte inglobate le superfetazioni e non si verrà più in consiglio comunale per l'approvazione”. E sui ritardi di presentazione del nuovo piano urbanistico generale della città commenta Mezzacapo: “E' vero, la scorsa primavera erano i tempi che ci eravamo dati, ma il 16 maggio è successo qualcosa di catastrofico, che ci ha portato via del tempo. Ma i mesi in più sono serviti, perché oltre alle classiche tavole della progettazione, abbiamo ristudiato tutte le aree di esondazione del territorio, con una serie di dati tecnici, e alcune scelte vanno ridisegnate e ripensate. Per cui ci prenderemo ancora tutto il tempo che serve per questa nuova analisi”.

Quindi l'affondo politico: “Il Pd si lamenta perché non arriva ancora il primo piano regolatore su cui non può mettere le mani. Alcune zone sono state edificate fino a pochi anni fa all'interno di argini e nei letti dei fiumi. Questo non si deve più ripetere: dovremo fare scelte mirate al senso di responsabilità, scelte mai viste prima”. Scelte diverse, è la conclusione di Mezzacapo, da quelle “scellerate del passato, che ora non hanno più un padre, ma all'epoca c'era, così come un partito politico che le sosteneva”. Infine la promessa: entro la fine dell'anno il Pug sbarcherà in commissione.