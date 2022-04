Demolizione della scuola Manzoni, Forlì e Co: "Durante i lavori usare i Portici per le lezioni"

Portare la scuola primaria Manzoni nel plesso dei 'Portici', per tenere così l'istituto scolastico più vicino al quartiere. La proposta arriva, mediante un question time in consiglio comunale di lunedì pomeriggio, dal capogruppo di 'Forlì e co' Federico Morgagni, che ha spiegato di farsi interprete di una proposta del comitato di quartiere del Foro Boario.

La demolizione e ricostruzione della 'Manzoni' che ha al suo interno una scuola materna e una scuola elementare, è uno dei principali progetti dell'amministrazione con i fondi del Pnrr. Ma durante i lavori di demolizione e ricostruzione i bambini andranno trasferiti. ?E' stata presa in considerazione l'ipotesi di utilizzare i locali del centro commerciale 'I Portici' (in gran parte vuoti, ndr), una volta adattati alle esigenze scolastiche??



Al question time ha risposto l'assessore alla Scuola Paola Casara: ?Abbiamo a disposizione edifici di rotazione, che sono il nido di infanzia Cucciolo e scuola Melozzo, con la possibilità di prevedere servizi di trasporto come avvenuto col trasloco della scuola elementare Tempesta della Cava?. Sulla dislocazione ai 'Portici' non si sbilancia Casara: ?Pur non avendo ancora conferma del finanziamento dei lavori, abbiamo già effettuato alcune ipotesi al vaglio per la Manzoni, il piano dei trasferimenti sarà sviluppato in tempi utili con i dirigenti scolastici?.