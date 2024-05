Tirata giù l'installazione dedicata agli angeli del fango a un giorno dell'inaugurazione. Il Comune: "Livellata al suolo"

Si infittisce il mistero dell'opera d'arte che alle 17 di giovedì dovrà essere inaugurata, dedicata agli angeli del fango. Dopo la rimozione della statua vera e propria, infatti, a 24 ore dall'inaugurazione il Comune ha proceduto alla demolizione completa del basamento, una platea di cemento di circa un metro quadro, alta 30-40 centimetri, che nella mattina di mercoledì è stata rasa al suolo. Dal Comune si limitano a parlare di “livellamento” dell'opera d'arte, ma è evidente che qualcosa nel progetto iniziale - “concordato con la Soprintendenza” viene specificato – non ha funzionato. Mercoledì pomeriggio non c'è più niente dell'installazione, né la base, né l'opera d'arte.

A volerci vedere chiaro è Jacopo Zanotti, consigliere Comunale del Partito Democratico, che annuncia una richiesta di accesso agli atti amministrativi relativi alla struttura. “E' sinceramente incomprensibile quanto comunicato dal comune di Forlì in merito alle ragioni che avrebbero portato l'Ente a distruggere il monumento in memoria dell'alluvione del maggio '23, solo da pochi giorni installato”, spiega.

Con la rimozione dell'opera d'arte in acciaio corten, inizialmente si è temuto che le polemiche degli ultimi giorni avessero portato a un furto o un danneggiamento, oppure perfino a un ripensamento dell'amministrazione comunale. Ma non è così. Si tratta della revisione del progetto all'ultimo minuto.

"Si tratta di un'opera - prosegue il Consigliere Pd - che già aveva suscitato molti malumori da parte dei cittadini alluvionati in ragione dell'elevato costo e del poco coinvolgimento degli stessi, che oggi il Comune, a solo pochi giorni dall'installazione, demolisce completamente, riferendo della necessità di una normale manutenzione. Le foto dell'intervento, in realtà, dimostrano un intervento ben più radicale di una normale manutenzione, fermo restando che non si comprende di quale manutenzione necessitasse un manufatto appena installato al costo di quasi cinquantamila euro, per questo ho presentato un'istanza di accesso agli atti per conoscere le ragioni reali della demolizione".

Fortemente contestato fin dall'inizio, sia per le scelte estetiche, sia per lo scarso coinvolgimento della popolazione, sia infine per il suo costo in un momento in cui non sono ancora arrivati la gran parte degli indennizzi, alcuni avevano anche puntualizzato la critica sul basamento in cemento, così strettamente nelle vicinanze del monumento di Porta Schiavonia. E' possibile, quindi, che ci sia stato un intoppo dal punto di vista della tutela artistica della Porta.

Per Zanotti ".'opera, che per gli obiettivi che si prefiggeva avrebbe meritato ben altra attenzione da parte della Giunta, in pochi giorni è stata installata, contestata e demolita: un esempio della confusione che regna in casa Zattini, autore di un pessimo autogol a pochi giorni dal voto".

A puntare il dito anche l'esponente dei Verdi Turroni Sauro, secondo cui è “una modesta operazione autocelebrativa di chi ha lasciato i volontari senza guida durante l'alluvione”. E domanda ancora: “Apprendiamo in queste ore che l' opera così biasimata in realtà sarebbe stata realizzata dallo scultore cesenate Navacchia, nel suo studio e che numerosi suoi amici ed estimatori ne avrebbero seguito passo passo la realizzazione. Allora come mai l'artista Ido Errani dice di essere lui l'autore? E come mai invece la determina del dirigente comunale affida per 47mila euro ad una ditta di carpentieri l' incarico? Chiariscano, si tratta di questioni rilevanti, non solo per l'importo dei lavori”.