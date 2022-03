Demolito l'edificio moderno costruito nel borgo rinascimentale, sorgerà una piazzetta pubblica

Terra del Sole guadagnerà una nuova piazzetta pubblica di circa 400 metri quadri all'interno delle mura storiche. Sarà questo il punto finale della demolizione che è in corso da giovedì scorso nell'edificio dell'ex lavanderia, una struttura realizzata lungo via Mameli, la via di attraversamento del paese, sulla fine degli anni '50 e inizio anni '60. Un edificio sicuramente non bello, inserito nel contesto storico del borgo di Terra del Sole a pochi passi da Palazzo Pretorio e praticamente di fronte il bastione verso Castrocaro. L'arrivo della piazzetta non sarà breve: bisognerà, infatti, formalizzare il passaggio di proprietà al Comune e poi lo stesso Comune dovrà realizzare un progetto di restituzione dell'area come luogo pubblico.

La demolizione è dovuta ad un accordo risalente a circa 15 anni fa tra il Comune e l'Istituto Diocesano di Sostentamento del Clero. In base a tale accordo l'istituto che rappresenta la ?cassaforte? dei beni della diocesi si impegnava ad acquisire l'immobile dal privato, da tempo degradato, ai fini della demolizione, così da ripristinare l'assetto in questa parte del borgo rinascimentale di Terra del Sole. In cambio lo stesso istituto ha ottenuto l'urbanizzazione di un suo terreno su viale Marconi, nella zona dell'ex Consorzio Agrario, per la costruzione di superfici residenziali e commerciali, un progetto anche questo molto in là da venire.

?Tutta l'operazione è stata gestita da Lamberto Donatini, vicepresidente dell'istituto diocesano, ma anche nipote di monsignor Enzo Donatini, per 50 anni parroco di Santa Reparata che più volte aveva espresso il desiderio che venisse completato questo progetto ed anzi si oppose anche all'edificazione di questa struttura nel cuore di Terra del Sole?, spiega il sindaco Marianna Tonellato. Ed ora a distanza di oltre 5 anni dalla morte di don Enzo il progetto pare realizzato, con le ruspe che stanno radendo al suolo il fabbricato. I lavori andranno avanti fino a Pasqua, ci saranno probabili disagi alla circolazione durante la rimozione delle macerie. Poi una volta passata la proprietà al Comune, l'area diventerà appunto una piazzetta.