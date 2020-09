L'influencer forlivese Denis Dosio nella casa del Grande Fratello Vip: "Pronto a tutto"

"Sono pronto a tutto". Ci sarà anche l'influencer forlivese di origini brasiliane Denis Dosio nella casa del Grande Fratello Vip, che andrà in onda il lunedì e il venerdì per 13 settimane, fino ai primi di dicembre a partire dal 14 settembre. Al timone della conduzione ci sarà Alfonso Signorini, con Antonella Elia e Pupo nel ruolo di opinionisti. Dosio sarà affiancato da altri 19 concorrenti (una coppia conterà per uno): Adua Del Vasco, Fulvio Abbate, Enock Barwauah, Patrizia De Black, Paolo Brosio, Elisabetta Gregoraci, Myriam Catania, Fausto Leali, Matilde Brandi, Dayane Mello, Massimiliano Morra, Francesco Oppini, Stefania Orlando, Francesca Pepe, Pierpaolo Pretelli, Maria Teresa Ruta, Guenda Goria, Andrea Zelletta, Flavia Vento e Tommaso Zorzi.

Diciannove, Dosio è diventato un un volto noto del web grazie all’amicizia con Luca Vittozzi, concorrente della terza edizione de "Il Collegio" su Raidue. Ha un canale Youtube e sul proprio profilo TikTok conta circa un milione e mezzo di follower. Barbara D’Urso lo ha più volte invitato nelle vesti di opinionista nel programma "Pomeriggio Cinque". Ha pubblicato anche due singoli da cantante: il primo, "Non mi tocchi", è uscito a gennaio", mentre il secondo, "Fatti a regola d’arte", è uscito il 30 luglio. Vive a Forlì con la mamma, il papà e il fratello, mentre la sorella è fresca di matrimonio. In un'intervista rilasciata nell'ultimo numero di "Sorrisi e Canzoni", che ha svelato il nome dei concorrenti, ha confessato di voler portare nella casa più spiata d'italia "un po' di sana pazzia" e il desiderio di farsi conoscere. Si definisce "buono e permalosino" e il suo motto è "vivere al 101%".