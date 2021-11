Denunciato da due pazienti per colpa medica, assolto un dentista forlivese

Due sue pazienti lo hanno denunciato per colpa medica, sostenendo che di aver riportato danni dalle sue cure durante un'operazione. Per questi episodi, avvenuti nel 2016, è scattata un'indagine nei confronti di un un dentista di 61 anni, che ha portato alla fine ad un processo per il reato di lesioni colpose al Tribunale di Rimini, città in cui il professionista aveva un secondo studio. Il processo di primo grado si è concluso in settimana, con l'assoluzione del dentista forlivese perché il fatto non sussiste. Le due parti civili chiedevano oltre 50mila euro di danni totali, ma il giudice Gianlombardo è stato di avviso contrario, mandando assolto il dentista, difeso dall'avvocato Giovanni Principato. La Procura ne aveva invece richiesto la condanna.