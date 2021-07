Deruba una coppia di turisti, ma cade dopo esser stato scoperto: preso

E' accusato di aver tentato di rubare una borsetta a una coppia di turisti tedeschi. Un 50enne originario della provincia di Napoli è stato indagato a piede libero dagli agenti della Sottosezione della Polizia Autostradale di Forlì con l'accusa di furto aggravato. I malcapitati, partiti da vicino Dusseldorf per trascorrere alcuni giorni di relax nell’anconetano, si erano fermati nell’area di servizio Bevano per mangiare un panino e far sgranchire le zampe ai loro due cani, appoggiandosi con le spalle alla loro auto.

Approfittando di un loro attimo di distrazione, il malfattore ha allungato le mani all’interno del mezzo e portato via la borsetta della donna. La coppia però si è accorta di questo movimento sospetto e ha subito chiesto aiuto. Il ladro, vistosi scoperto, ha lasciato subito il maltolto e ha cercato di scappare. Nel farlo è caduto rovinosamente a terra ed è stato fermato dalla coppia e da altri automobilisti in sosta, che lo hanno consegnato ai poliziotti giunti in un baleno sul posto, inviati dalla Centrale Operativa di Bologna.

Dopo gli atti di rito per l’uomo, già noto alle forze di polizia per altri episodi analoghi, è scattata la denuncia per furto aggravato. La giovane coppia, invece, dopo lo spavento, ha potuto proseguire la sua vacanza.