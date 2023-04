Formazione professionale per i ragazzi, ma non solo: come destinare il 5x1000 a Fondazione Enaip

Dal 1948 al servizio della persona. Nel 2023 sarà possibile, in sede di dichiarazione dei redditi, donare il proprio 5x1000 a Fondazione Enaip Forlì-Cesena ETS, l'organo di formazione Acli. Un Ente che da quasi 75 anni organizza ogni anno corsi di formazione professionale e percorsi di qualifica gratuiti per gli studenti che devono completare gli studi, corsi di avvio al lavoro e formazione specifica per l’acquisizione di qualifiche tecniche.

Formazione professionale

Fondazione En.A.I.P Forlì-Cesena ETS conta 6 sedi sul territorio provinciale, attrezzate con le migliori dotazioni informatiche e laboratori all’avanguardia per la formazione specifica: le sedi di Forlì e Cesena ospitano corsi IeFP (Istruzione e Formazione Professionale) di grafico, abbigliamento, informatica e meccanica, dedicati ai ragazzi dai 15 ai 18 anni, percorsi brevi per imparare un mestiere e prepararsi al mondo del lavoro con qualifiche triennali regionali. I ragazzi vengono supportati nell’orientamento, con programmi individualizzati, formazione professionalizzante, integrazione con la scuola superiore fino a tirocini di inserimento lavorativo. La collaborazione con aziende del territorio prevede anche corsi e attività di formazione professionalizzante per persone nell’area di svantaggio sociale e con disabilità. I corsi, rivolti a giovani e adulti, hanno l'obiettivo di fornire alle persone disoccupate e inoccupate percorsi di formazione continua per agevolare l'ingresso al mondo del lavoro.

Centri socio occupazionali per persone con disabilità

Due sono le sedi distrettuali dei Centri Socio Occupazionali, a Cesena e Savignano, che ospitano laboratori dedicati alla lavorazione della juta, pelle, legno, ceramica e relativo assemblaggio in cui vengono ospitati un centinaio di utenti provenienti dell’area Savio, Rubicone e Forlì, persone con disabilità di diversa gravità, favorendo per quanto possibile, un progressivo inserimento nel mondo del lavoro, puntando su strumenti come attenzione, metodo e creatività. Impossibile non riconoscere le loro creazioni, le più famose sono le Casine che colorano e mettono allegria al primo sguardo.

Come destinare il 5x1000

Fondazione Enaip FC ha acquisito la qualifica di ETS, che riconosce le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale per lo svolgimento di una o più attività di interesse generale e per l’assenza di scopo di lucro. Destinare la propria quota di 5x1000 a Fondazione Enaip significa dare una chance, mettere al centro le persone e aiutarle nella ricerca del proprio posto nel mondo. Per farlo basta inserire nell’apposita casella il codice fiscale della Fondazione Enaip Forlì-Cesena ETS: 02338400407.