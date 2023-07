"Determinata e altruista", Ilaria si racconta: "Vorrei specializzarmi sull'autismo e disabilità intellettive"

Ha conseguito il diploma di maturità col massimo dei voti all'istituto professionale "Ruffilli" la 18enne Ilaria Cimatti. Si definisce come "una ragazza che ha molta voglia di fare, determinata e altruista. Ho sempre avuto una predisposizione all'aiuto degli altri e all'ascolto empatico, per questo ho scelto il percorso di studi per i Servizi della Sanità e Assistenza Sociale".

Ha concluso il suo ciclo delle superiori col massimo dei voti. Che significato ha questo risultato?

"E' un traguardo a cui ho aspirato tanto e per il quale ho faticato per ottenerlo. Riuscirci mi ha dato tanta soddisfazione. Per arrivare a questo risultato devo ringraziare la mia famiglia che mi è sempre stata accanto e ha creduto in me in ogni momento di questo percorso e i miei professori, in particolare la mia professoressa di inglese e il mio professore di italiano, due persone che hanno accompagnato la nostra classe per cinque anni consecutivi a differenza degli altri professori che negli anni sono cambiati più volte".

Qual è l'insegnamento più importante che ha ricevuto dai prof che ha citato?

"Mi hanno spronato e incoraggiato, erano sempre lì per me, per qualsiasi dubbio o domanda, ho sempre avuto la certezza di poter rivolgermi a loro per qualsiasi mio problema senza sentirmi giudicata o non ascoltata".

Con quale aggettivo descriverebbe i suoi cinque anni al Ruffilli?

"Sono stati anni intensi, ma grazie ai quali ho avuto la prova che questa è la mia strada. Continuerò a studiare nella facoltà di educatore sociale e culturale dopo aver ottenuto il titolo da Operatore Socio Sanitario, un'altra grande opportunità offerta dalla scuola e che permette di avere subito lavoro, ma soprattutto di fare tante esperienze importanti".

Da grande come si vede?

"Nel futuro mi vedo in questo ambito lavorativo e mi piacerebbe inoltre prendere dei Master di specializzazione sull'autismo e disabilità intellettive".