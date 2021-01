Devastano le camere di un albergo: Capodanno oltre le righe per un gruppetto di giovani

Capodanno oltre le righe per un gruppetto di ragazzi, che ha scelto di trascorrere la festività del nuovo anno in un albergo del centro storico della città. A chiedere l'intervento della Polizia è stato l'addetto alla reception della struttura ricettiva, segnalando la presenza di alcuni giovani ospiti responsabili di danneggiamenti nelle camere che alloggiavano. Gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Corso Garibaldi hanno proceduto ai rilievi di legge, verificando come le camere fossero state messe a soqquadro e persino una porta divelta.

Uno dei giovani, un forlivese di 20 anni, è stato trovato con una dose di cannabis da 0,85 grammi, motivo per il quale è stato segnalato alla Prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti. Più insofferente al controllo un tunisino di 18 anni, il quale si rifiutava ad indossare correttamente la mascherina. Per questo motivo è stato sanzionato per aver violato le norme anti-covid e denunciato a piede libero per inosservanza ai provvedimenti delle autorità. Inoltre è stato denunciato poichè non aveva al seguito il permesso di soggiorno.