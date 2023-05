"Mai avremmo potuto immaginare un simile disastro, il territorio è devastato": la testimonianza choc da Modigliana

Il primo impatto è quello di trovarsi davanti un paese devastato da un terremoto. Strade deformate, massacrate dalla forza della natura. Sono invece gli effetti della violenta ondata di maltempo che ad inizio maggio ha scaricato un quantitativo di pioggia tale da smuovere la terra, riducendo ad un colabrodo le strade. A Modigliana si lotta con trattori ed escavatori nel fango, una corsa anche contro il tempo alla luce delle precipitazioni attese nei prossimi giorni. "E' un disastro enorme - non usa troppi giri di parole Jessica Ranieri, abitante del paesino della vallata del Tramazzo -. Il territorio è devastato e non è più come prima. Non abbiamo più la viabilità di una volta". Le maggiori criticità si registrano sulla strada per il Monte Trebbio, ma anche lungo via Costa, Arzano, Lago, Ibola e Dei frati. "Sono le più colpite - è la testimonianza di Ranieri -. Sono raggiungibili solo con l'elicottero".

VIDEO - Gli interventi dei Vigili del Fuoco a Modigliana

Martedì, alla luce delle previsioni meteo che annunciavano violente precipitazioni, era stata diramata un'allerta meteo "arancione" per frane, ma, spiega la cittadina modiglianese, "mai avremmo potuto immaginare un simile disastro. Siamo un paese da 5000 abitanti, ci conosciamo praticamente tutti e ho amici che hanno dovuto lasciare la propria casa o che si trovano lì perchè hanno degli animali". I modiglianesi nel frattempo provano già a guardare all'imminente futuro. "Cerchiamo di trovare la forza per reagire - spiega -. Tutti fanno la loro parte per stare vicino e aiutare. Abbiamo l'aiuto della Protezione Civile, dei Vigili del Fuoco, degli addetti ai lavori del Comune e della famiglia Ferri, persone meravigliose che si fanno sempre in quattro per il paese. Anche in questo siamo fortunati".

L'abitazione di Jessica si trova ad un chilometro di distanza da uno dei numerosi smottamenti. "Non possiamo avvicinarci per motivi di sicurezza, ma ho visto le immagini che mi hanno inviato chi abita nelle vicinanze o quelle degli addetti ai lavori ed è straziante, perchè in ogni luogo conserviamo dei ricordi - racconta -. E' un disastro enorme, secondo alcune stime si parla di un miliardo di danni e solo nel nostro territorio. Le istituzioni devono aiutarci, la situazione è precaria e le frane si muovono ancora. Le poche strade rimaste rischiano di crollare ancora".