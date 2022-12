Deve fare un prelievo al bancomat, ma resta bloccato nella bussola: liberato dai Vigili del Fuoco

Curioso intervento dei Vigili del Fuoco di Forlì. Venerdì mattina il personale del 115 è stato impegnato alla filiale della "Banca Intesa San Paolo" di viale dell'Appennino, per "liberare" un correntista che era rimasto bloccato all'interno della bussola d'ingresso dell'istituto di credito. L'uomo doveva effettuare un prelievo al bancomat, ma ha dovuto fare i conti con il guasto meccanico del dispositivo. I Vigili del Fuoco sono così intervenuti per sbloccare l'ingresso e permettere al malcapitato di guadagnare la via d'uscita.