Di nuovo un vandalismo contro i piedi della statua di Icaro

"Si ripetono gli episodi di vandalismo nei confronti della statua di Icaro, simbolo della città. Si intervenga al più presto". A segnalare l'ennesimo imbrattamento è Aroldo Zoli, esponente forlivese della sezione locale di CasaPound Italia. "La storica statua di Icaro, simbolo della città - denuncia - è stata nuovamente imbrattata, dipinta su entrambi i piedi. La segnalazione ci è arrivata da alcuni forlivesi che nei giorni scorsi si trovavano, come consuetudine di tanti concittadini, in Piazzale della Vittoria".

"Purtroppo - prosegue - per l'opera d'arte, monumento al volo di stile razionalista realizzato in pregiato marmo di Carrara, non è il primo atto di vandalismo. L'ultimo, in ordine di tempo, nello scorso mese di luglio quando qualche vandalo colorò di rosso l'alluce sinistro". "Il possente monumento - conclude Zoli - è parte integrante di Forlì dal 1940, quando lo scultore abruzzese Francesco Saverio Palazzi diede forma umana alla splendente pietra. Sollecitiamo pertanto l'amministrazione comunale ad interessarsi per un celere intervento di ripristino del dovuto decoro che tanta bellezza merita".