Diabete Romagna e Round Table 6 Forlì rinnovano l'amicizia nel segno del sostegno ai bimbi diabetici

Si è svolta venerdì scorso la tradizionale “tagliatellata” al ristorante Panoramico di Massa con la consegna del service della Round Table 6 Forlì, insieme al Club 41, a favore dei progetti per i bambini con diabete portati avanti dall’associazione Diabete Romagna. Il service è stato consegnato dal presidente della Round Table 6 Forlì Federico Fabbri al presidente dell’associazione Diabete Romagna Pierre Cignani. Tra i presenti alla serata, anche il presidente del Club 41 Forlì, Roberto Casadei Rossi. Di diabete non si guarisce e la vita dei bimbi con diabete è scandita da quotidiane misurazioni della glicemia e iniezioni di insulina, ecco perché è così prezioso e importante sostenere loro e le loro famiglie. In questi anni di emergenza Covid-19 Diabete Romagna non si è fermata e ha continuato a sostenere quei bimbi che devono ambire ad un futuro di speranza per sé e per la comunità a cui appartengono. Il service infatti sosterrà progetti di sostegno psicologico, momenti di interazione a piccoli gruppi con psicologo dietista e medico pediatra.

"I nostri ragazzi di oggi sono gli adulti di domani e hanno bisogno di un supporto psicologico per poter affrontare il diabete, ma ancora di più ne hanno bisogno in questi mesi in cui il diabete sta andando di pari passo con gli scenari così mutevoli che l’emergenza sanitaria impone - afferma Cignani -. Oggi più che mai abbiamo bisogno di aiuto e gli amici della Round Table 6 sono da sempre al nostro fianco. Siamo infinitamente grati agli amici della Round Table e al presidente Federico Fabbri, e quest'anno anche al Club 41 e al presidente Roberto Casadei Rossi, perché quello che realizziamo per i nostri bimbi e il loro futuro è possibile grazie a loro e ai loro service. Sono loro che in questi anni ci hanno permesso di costruire per i nostri bimbi un mondo in cui il diabete non abbia più il potere di decidere della vita di nessuno". Per conoscere i progetti dell’associazione Diabete Romagna: www.diabeteromagna.it