Diabete Romagna "entra" nelle cucine delle case con lo chef Davide Grumbianin

La cucina del ristorante Benso di Forlì aperta a tutti in occasione della Giornata Mondiale del Diabete 2020 per aiutare l’associazione Diabete Romagna. Il grande chef del ristorante, Davide Grumbianin grazie ad un video realizzato dal regista dell’associazione Stefano Marconi insegna come valorizzare alcuni dei prodotti solidali che l’associazione propone ai suoi donatori in occasione della Giornata Mondiale del Diabete. Il video è disponibile sui canali Facebook e YouTube di Diabete Romagna.

La Giornata Mondiale del Diabete del 2020 verrà ricordata perché in stretta relazione con l’emergenza Covid-19 e per l’associazione Diabete Romagna verrà ricordata come la prima edizione dell’evento realizzata su misura per ogni suo sostenitore. Quest’anno infatti le tradizionali postazioni pubbliche in cui ricevere un prodotto solidale in cambio di una donazione dovranno fare i conti con le misure di contenimento dell’emergenza, per questo l’organizzazione ha ideato l’evento, supportando la forza del passaparola dei volontari che come ogni anno realizzeranno postazioni private coinvolgendo i loro contatti, con la presenza online. Sarà possibile infatti, tramite una donazione, ricevere a casa uno dei prodotti solidali pensati “su misura” di donatore, la guida al diabete con tutte le informazioni utili sulla patologia e la maglietta simbolo di Diabetes Marathon, l’evento che da 7 anni fa parlare di diabete attraverso lo sport, la musica e la cultura. Tra i prodotti che si potranno ricevere a casa un cesto di verdura e frutta biologica che raccoglie le eccellenze di FruttaWeb cucinate dallo chef del Benso.

“In questi mesi di emergenza sanitaria Covid-19 le persone con diabete sono state tra le più colpite, per questo abbiamo voluto che quest’anno la nostra Giornata Mondiale del Diabete avesse come protagonista ogni singolo donatore e che fosse costruita a sua misura - esordisce Pierre Cignani, presidente di Diabete Romagna.-. Quest’anno infatti saremo noi a entrare nel salotto di casa di chi ci vorrà accogliere. E lo faremo condividendo con i nostri donatori i momenti più preziosi della giornata e che più rendono speciale lo stare insieme, i momenti in cui ci si siede a tavola. Siamo estremamente grati all’amico Dario Antonelli che ci ha dato il contatto di Grumbianin, un grande chef e una persona dal grande cuore che ci ha aperto la sua cucina in un periodo così complesso anche per il mondo della ristorazione. Siamo anche grati alla nostra dietista, Isabella Valentini per il commento nutrizionale del piatto".

Oltre alla verdura e frutta biologica “Bio tutta la vita!” in cambio di una donazione si potranno scegliere altre tipologie di prodotti solidali accompagnano il donatore in una giornata tipo. Sono pensate per chi ama svegliarsi con l’aroma del caffè che riscalda la casa, “Il buongiorno si vede dal mattino”, per chi pensa ad un piatto che scaldi le fredde domeniche d’inverno e che porti allegria e buon umore, “Tutti a tavola”. Il caffè solidale è la miscela “no sugar” dell’azienda Estados pensato ad hoc per l’evento, particolarmente amabile anche senza l’aggiunta di zucchero, la zuppa di legumi è la tradizionale zuppa ghiotta di BF Spa a cui si aggiunge la pasta di semola di grano duro antico del Senatore Cappelli a marchio Le Stagioni d’Italia, la cesta di frutta e verdura raccoglie l’eccellenza della frutta e verdura di stagione biologia a marchio Frutta Web, Apofruit. Ai prodotti solidali è abbinata la “Guida al diabete” e la maglietta simbolo di Diabetes Marathon. È possibile fare la donazione online per ricevere i prodotti simbolo in occasione della Giornata Mondiale del Diabete, scegliendo di ricevere tutto direttamente a casa o di farlo arrivare a casa di un famigliare o amico come regalo.

Questi sono i riferimenti del sito di Diabete Romagna per effettuare la donazione e ricevere i prodotti solidali: https://bit.ly/gmd2020. Per quantitativi importanti e per le donazioni da parte di aziende questo è il numero diretto a cui contattare l’associazione al 388 161 3262 o a info@diabeteromagna.it e 388 161 3262.