E' la domenica della Diabetes Marathon, le strade interessate: come cambia la viabilità

Domenica Forlì ospiterà la nona edizione della Diabetes Marathon, la tradizionale maratona cittadina impegnata nella raccolta fondi a sostegno delle persone colpite da diabete in Emilia Romagna. Dopo la pausa forzata dovuta all'emergenza epidemiologica, l'edizione 2022 torna a correre nel consueto percorso cittadino con partenza alle 9.30 dal campo sportivo "C. Gotti " in viale Spazzoli. Il tracciato di gara prevede il transito lungo viale Due giugno e via Della Rocca e da qui in centro storico toccando via Giorgio Regnoli, Corso Mazzini, Corso della Repubblica e Corso Garibaldi fino ai Giardini del San Domenico Domenico facendo ingresso al parco urbano " F. Agosto ".

Si divideranno i due percorsi della maratona che vedrà, per quello di 21 chilometri, proseguire per Vecchiazzano e le colline di Massa, mentre per la 10 chilometri si uscirà dal parco urbano in viale Dell'Appennino verso le vie Risorgimento, viale Bolognesi, viale Spazzoli con arrivo al campo Gotti. "La grande partecipazione di pubblico all'iniziativa comporterà inevitabilmente qualche disagio alla circolazione, soprattutto nella fase di partenza della corsa e per questo, verrà disposta opportuna segnaletica informativa oltre alla presenza di agenti della Polizia Locale e di volontari lungo il percorso per garantire in sicurezza lo svolgimento della manifestazione", comunicano dalla Polizia Locale. La mappa dettagliata dei tracciati è scaricabile dal sito web ufficiale della manifestazione (https://www.diabetesmarathon.it/)

Il percorso della 10 chilometri

Partenza: (V.le Fratelli Spazzoli / Polisportivo Comunle T.Morgagni) – Diritto V.le Fratelli Spazzoli

Km 1: (incrocio V.le Fratelli Spazzoli/Via IX Febbraio) – Diritto Viale II Giugno – Diritto Via della Rocca – Dx Via Camillo Versari – Diritto Piazza Solieri – Diritto Via S.Pellegrino Laziosi – Sx Corso della Repubblica – Dx Via Carlo Cignani;

Km 2: (incrocio Via Carlo Cignani/Via Arnaldo da Brescia) – Dx Via Giorgio Regnoli – Diritto Via Alfredo Oriani – Sx Viale della Libertà;

Km 3: (incrocio Viale della Libertà /Via Renato Mazzolani – “Porta Mangelli”) – Sx Via Renato Mazzolani – Diritto Via Bonali – Diritto Piazza Orsi Mangelli – Sx Via degli Operai – Dx vialetto Piazza G. Savonarola – Attraversamento Viale Giacomo Matteotti – Dx Via Eugenio Valzania – Sx Corso Giuseppe Mazzini;

Km 4: (incrocio Corso Giuseppe Mazzini/Via Borghetto Mozzo) – Diritto Via G.Gaudenzi – Diritto Piazza Aurelio Saffi – Diritto, costeggiare Palazzo Comunale Forli – Dx Corso Giuseppe Garibaldi – Sx Via L. Albicini;

Km 5: (incrocio Via L. Albicini/Via Sant’Anna) – Sx Via Alighieri – Dx piazzale complesso Musei San Domenico – Diritto Ristoro S. Domenico – Attraversamento Via Andrelini – Diritto Vicolo Oreste Casaglia (entrata Parco Urbano F. Agosto) – Diritto (passaggio sottopasso) – Dx Bar Parco Urbano;

Km 6: (laghetto Parco Urbano) – Sx angolo dopo laghetto parco urbano – Diritto (il percorso descrive una lunga curva verso sinistra) – diritto bivio 10-21 km (in corrispondenza Ponte Parco Urbano) – Dx Chiosco Piadina – Uscita Parco Urbano F.Agosto – Sx Via A. Spadolini – Dx Via A. Pertini;

Km 7: (Rotatoria Via A. Spadolini/Via A. Pertini) – Sx Viale Appenino – Dx Via Paolucci Ginnasi – Diritto Via Aldo Moro (zona piscina comunale) – Sx Viale Risorgimento;

Km 8: (Rotatoria V.le Risorgimento/Via Decio Raggi) – Diritto Ristoro Bar Stefano – Dx V.le Fratelli Spazzoli;

Km 9: (incrocio V.le Spazzoli/Via V. Trucchi) – Sx Polisportivo T. Morgani – Sx vialetto entrata Campo di Atletica C. Gotti – Dx 180° entrata campo di Atletica C. Gotti su percorso in terra – Sx 300 m sulla pista di atletica;

Km 10: Arrivo – Ristoro Gotti.

Il percorso della 21 km

Partenza: (V.le Fratelli Spazzoli / Polisportivo Comunle T.Morgagni) – Diritto V.le Fratelli Spazzoli;

Km 1: (incrocio V.le Fratelli Spazzoli/Via IX Febbraio) – Diritto Viale II Giugno – Diritto Via della Rocca – Dx Via Camillo Versari – Diritto Piazza Solieri – Diritto Via S.Pellegrino Laziosi – Sx Corso della Repubblica – Dx Via Carlo Cignani;

Km 2: (incrocio Via Carlo Cignani/Via Arnaldo da Brescia) – Dx Via Giorgio Regnoli – Diritto Via Alfredo Oriani – Sx Viale della Libertà;

Km 3: (incrocio Viale della Libertà /Via Renato Mazzolani – “Porta Mangelli”) – Sx Via Renato Mazzolani – Diritto Via Bonali -Diritto Piazza Orsi Mangelli – Sx Via degli Operai – Dx vialetto Piazza G. Savonarola – Attraversamento Viale Giacomo Matteotti – Dx Via Eugenio Valzania – Sx Corso Giuseppe Mazzini;

Km 4: (incrocio Corso Giuseppe Mazzini/Via Borghetto Mozzo) – Diritto Via G.Gaudenzi – Diritto Piazza Aurelio Saffi – Diritto, costeggiare Palazzo Comunale Forli – Dx Corso Giuseppe Garibaldi – Sx Via L. Albicini;

Km 5: (incrocio Via L. Albicini/Via Sant’Anna) – Sx Via Alighieri – Dx piazzale complesso Musei San Domenico – Diritto Ristoro S. Domenico – Attraversamento Via Andrelini – Diritto Vicolo Oreste Casaglia (entrata Parco Urbano F. Agosto) – Diritto (passaggio sottopasso) – Dx Bar Parco Urbano;

Km 6: (laghetto Parco Urbano) – Sx angolo dopo laghetto parco urbano – Diritto (il percorso descrive una lunga curva verso sinistra) – Dx bivio 10-21 km (in corrispondenza Ponte Parco Urbano) – Dx Via Friuli – Sx Argine fiume Montone;

Km 7: (Argine Fiume Montone) – Dx Via Ponte Rabbi;

Km 8: (Via Ponte Rabbi) – Diritto Ristoro Ponte Rabbi – Sx Via Castel Latino – Dx Ferdinando Magellano – Sx Via Giovanni Caboto;

Km 9: (incrocio Via Giovanni Caboto/Via del Cavone) – Diritto Via Marche – Diritto passaggio pedonale – Dx Via Ettore Benini – Sx Via Borghina;

Km 10: (incrocio Via Borghina/Via Castel Latino) – Sx Via Castel Latino – Dx Via Tomba;

Km 11: (Via Tomba, 12) – Diritto Via Tomba;

Km 12: (Via Tomba, 42) – Sx Via Mangella;

Km 13: (Via Mangella, 1) – Diritto Ristoro Via Mangella – Sx Via Veclezio;

Km 14: (Via Veclezio, 39);

Km 15: (Via Veclezio, 15) – Dx Via Castel Latino;

Km 16: (Rotatoria/Via del Partigiano/Via Castel Latino) – Diritto Via Castel Latino – Dx Via Ponte Rabbi – Diritto Ristoro Ponte Rabbi – Sx Argine Fiume Montone;

Km 17: (Argine Fiume Montone) – Dx Via Friuli – Sx entrata Parco Urbano F. Agosto – Dx bivio 10-21 km (Altezza Ponte Parco Urbano F. Agosto) – Dx Chiosco Piadina – Uscita Parco Urbano F.Agosto – Sx Via A. Spadolini – Dx Via A. Pertini;

Km 18: (Rotatoria Via A. Spadolini/Via A. Pertini) – Sx Viale Appenino – Dx Via Paolucci Ginnasi -Diritto Via Aldo Moro (zona piscina comunale) – Sx Viale Risorgimento;

Km 19: (Rotatoria V.le Risorgimento/Via Decio Raggi) – Diritto Ristoro Bar Stefano – Dx V.le Fratelli Spazzoli;

Km 20: (incrocio V.le Spazzoli/Via V. Trucchi) – Sx Polisportivo T. Morgani – Sx vialetto entrata Campo di Atletica C. Gotti – Dx 180° entrata campo di Atletica C. Gotti su percorso in terra – Sx 300 m sulla pista di atletica;

Km 21: Arrivo – Ristoro Gotti.

Nelle foto le mappe dei percorsi