"Diabetes Marathon Health", confermata la giornata di formazione in versione digitale

Diabetes Marathon Health, la giornata dedicata alla formazione sul diabete prevista per sabato 24 ottobre nell’ambito della manifestazione Diabetes Marathon è confermata, dal momento che l’evento è stato intenzionalmente e consapevolmente previsto fin dalla sua ideazione anche in versione digitale. Sarà possibile infatti seguirlo in diretta streaming sul sito Diabetes Marathon e sulle pagine Facebook e YouTube di Diabetes Marathon. La partecipazione all'evento è gratuita e per partecipare non servono credenziali specifiche o la creazione di un account, ma basterà accedere ai canali di comunicazione Diabetes Marathon. Si potrà interagire con i relatori e l’evento è pensato in modalità estremamente dinamica per migliorane la godibilità. Protagonisti l’approfondimento scientifico, il confronto, momenti dedicati allo sport e un laboratorio di cucina a cui quest’anno, grazie al web, non ci sarà limite di partecipazione.

È dunque confermato l'intero programma dell'evento, con eccezione per la fruibilità in presenza come previsto dal Dpcm del 18 ottobre. Un’intera giornata “oltre il tempo e oltre lo spazio” l’edizione 2020 di Diabetes Marathon Health, l’evento sanitario della manifestazione Diabetes Marathon, che accoglierà un ricchissimo programma dedicato ad una patologia così complessa e delicata come il diabete. Diabetes Marathon Health inizierà alle ore 8.30 con la diretta pagine Facebook e YouTube Diabetes Marathon con la sessione di “Diabete e Yoga”, per iniziare al meglio la giornata a cura dell’istruttrice Angela Casadei. Il programma entrerà nel vivo alle ore 9, in presenza e in diretta streaming con il tema “Le Tecnologie per le persone con diabete: dove siamo e dove andiamo fuori e dentro la Romagna?”, con il responsabile scientifico il Paolo Di Bartolo, direttore dell'Unità operativa di Diabetologia (moderatori Lorenza Gagliardi e Sara Monti).

Dalle 9.10 alle 09.30 “Le Tecnologie nel diabete in Italia, quali dati abbiamo”, con Matteo Bruglia, dalle 09.30 alle 09.50: “L’uso delle Tecnologie nell’adulto e nel bambino nella nostra Ausl”, con Francesca Tomasi. Dalle 09.50 alle 10.10 ci sarà un momento di confronto con domande e risposte, moderato da Paolo Di Bartolo e Benedetta Mainetti. Dalle 10.10 alle 10.30 “Il monitoraggio continuo della glicemia nel 2020, dove siamo?”, con Arianna Mazzotti. Dalle 10.30 alle 10.50 “Il sistema freestyle in pediatria, strategie e trucchi per grandi risultati”, con Francesca Libertucci; seguirà un momento di confronto con domande e risposte moderato da Annacarla Babini e Vanna Graziani. Dalle 11.10 alle 11.30 “Le pompe cerotto, semplici, portabili, ma efficaci, con Micol Lodi; dalle 11.30 alle 11.50 “I sistemi integrati sensore e microinfusore del 2021, verso un vero pancreas artificiale?”, con Silvia Taroni; e dale 11.50 un momento di confronto con domande e risposte.

Il primo intervento del pomeriggio dalle 14 alle ore 15.30 sarà online con Ilaria Bertinelli e Isabella Valentini dietista di Diabete Romagna “Due ricette con i fiocchi per tutta la famiglia, senza glutine ma con il doppio del gusto”. Ilaria è una mamma, una chef per passione, una blogger, una grande donna che ogni volta che si mette ai fornelli vuole realizzare solo eccellenze, ma che siano alla portata di tutti. Ilaria è mamma di Gaia, che ha il diabete e la celiachia, per questo ogni suo piatto dosa l’importanza della consapevolezza di quello che portiamo a tavola con la volontà di renderlo un capolavoro per il palato e per gli occhi. Ilaria aprirà la sua cucina di casa e realizzerà piatti che verranno raccontati dalla voce narrante della dottoressa Valentini, dietista di Diabete Romagna, che aiuterà a capirne la composizione. Dalle 15.30 alle 17.00 “I Diritti di chi soffre di diabete”, a cura di Paola Stella. La giornata si concluderà online dalle 17.30 alle 18 con Diabetes Marathon Gym, a cura di Valeria Pazzini, Sara Buratti e Micheal Drei. Diabetes Marathon Gym è il progetto di attività motoria per persone con diabete, ideato e organizzato da Diabetes Marathon ASD in collaborazione con l’Associazione Diabete Romagna sul territorio romagnolo con lo scopo di migliorare lo stile di vita nella popolazione, prevenire l’insorgenza del diabete e limitarne le complicanze.

“Speravamo di poter realizzare l’evento anche in presenza, ma fin da subito abbiamo voluto che fosse prevista anche la modalità digitale, per fare in modo che scenari legati all’emergenza Covid-19 non fermassero un evento così nevralgico per le persone con diabete - afferma William Palamara, presidente Diabetes Marathon -. Perché il diabete non può essere messo in attesa che quest’emergenza finisca. Diabetes Marathon Health potrà essere goduto da chiunque abbia un pc o uno smartphone. Questo ci permette di sentirci ancora più uniti nella volontà di costruire un mondo in cui il diabete non abbia più il potere di decidere della vita di nessuno! Siamo estremamente grati a tutte le nostre aziende amiche che hanno creduto insieme a noi quest’anno a questa special edition di Diabetes Marathon “oltre il tempo e oltre lo spazio”, in particolare a Coop Alleanza 3.0, Bassini 1963, Abbott, Formula Ambiente, Frutta e Bacche – Semplicemente Frutta, Movi, Pondini e Caggianese, Scrigno, Ascensia, Astrazeneca, Brico Io, Forlì Ambiente, Forlifarma, Pastificio del Fumaiolo, Idrozeta, Jingold, Martini, Medtronic, Plastisavio, Podoline Adjutor, Start Romagna, Technogym, Wellness Valley, Wellness Foundation"..

L’evento è gratuito e accessibile a tutti, ma chi vorrà fare una donazione, oltre a sostenere i progetti dell’associazione Diabete Romagna a favore di adulti e bambini con diabete riceverà i documenti congressuali a cura dei relatori. https://www.diabetesmarathon.it/site/donations/iscriviti/