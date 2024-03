Da Piazza Saffi al verde dei parchi di Forlì: svelata la Diabetes Marathon 2024

Svelata l'undicesima edizione di Diabetes Marathon che il 21 aprile colorerà la città di Forlì all’insegna della prevenzione e della solidarietà a favore di adulti e bambini con diabete. Scopo della manifestazione è dimostrare che il sogno di un mondo in cui il diabete non abbia più il potere di decidere della vita di nessuno può diventare realtà, quando si è in tanti a crederci. L’evento avrà come cornice Piazza Saffi e sarà la festa della città con un percorso nel verde che toccherà i parchi più belli di Forlì. Una giornata all’insegna della solidarietà e della prevenzione al diabete, prima tappa del programma che vedrà nel corso dell’anno l’intera Romagna protagonista.

Il tracciato 2024, completamente rinnovato nel 2023 per celebrare il decimo anniversario di questa straordinaria manifestazione, si snoda per 10 chilometri (i meno allenati potranno optare per un percorso più breve da 6,5 chilometri) attraverso la città di Forlì percorrendo alcuni dei parchi e giardini più belli e suggestivi della città: Parco della Resistenza, Parco delle Stagioni, Parco Incontro, Giardini Silver Sirotti, Parco Franco Agosto, Giardino dei Musei del S.Domenico.

“I partecipanti a Diabetes Marathon, che ogni anno provengono in migliaia da tutta Italia, quest’anno avranno modo di toccare con lo sguardo della solidarietà questo territorio che tanto ha sofferto a maggio 2023 a causa dell’alluvione - queste le parole del vicesindaco, con delega allo sport, Daniele Mezzacapo -. A fare da cornice alla partenza e arrivo della manifestazione sarà la splendida Piazza A.Saffi, nel cuore di Forlì, che sarà punto focale dell’evento". "Diabetes Marathon è una grande festa per la città, per la sua capacità di attrarre tutti, anche chi solitamente non si avvicinerebbe ad una manifestazione sportiva, perché ha qualcosa che la contraddistingue che è la grande forza di coinvolgimento per una causa molto importante", ricorda il presidente di Diabetes Marathon, William Palamara.

Per ogni iscritto all’evento verrà consegnata una maglietta tecnica simbolo della manifestazione, un pacco partecipazione con prodotti donati dalle aziende amiche e verrà offerto un ristoro, oltre ai servizi di sicurezza e soccorso sanitario grazie alla collaborazione con protezioni civili del territorio e le numerose associazioni amiche. L’iscrizione servirà a sostenere i progetti dell'Associazione Diabete Romagna a favore di adulti e bambini che convivono con questa complessa patologia per la quale non esiste guarigione.

L’evento podistico del 21 aprile di Forlì sarà la prima tappa della lunga Diabetes Marathon 2024, che vedrà protagonista la città di Cesena a giugno con l’evento musicale Diabetes in Music e ad ottobre con il corso ECM dedicato a professionisti sanitari sotto la direzione scientifica del dottor Maurizio Nizzoli. Chiuderà l’anno l’evento Diabetes Marathon Health di ottobre a Rimini dedicato ad approfondire tematiche legate al diabete e all’importanza della prevenzione.

“L’evento sanitario ECM di quest’anno dedicato ai professionisti sanitari, sarà il 5 ottobre e toccherà il tema dell’obesità, di cui sempre più si rende necessario parlare in maniera approfondita, anche alla luce dei nuovi farmaci - queste le parole del direttore Unità Operativa Endocrinologia e malattie metaboliche Ausl Romagna, Nizzoli -. Inoltre il reparto di diabetologia dell’Ospedale Morgagni Pierantoni di Forlì sarà in piazza il 21 aprile per l’evento sportivo per fare informazione sul diabete e prevenzione tramite lo screening della glicemia, un invito a tutti a partecipare all’evento e a dare attenzione alla propria salute".

Diabetes Marathon è resa possibile grazie al supporto delle istituzioni, dei volontari, delle associazioni e delle realtà amiche in particolare: Bassini 1963, Coop Alleanza 3.0, Formula Ambiente, Forlifarma, Jingold, Technogym - Wellness Foundation, Brico Io e Idrozeta, Ceracarta, Forlì Ambiente, Plastisavio, Olitalia, Start Romagna, Forlì Ambiente.