Sicurezza stradale, Zattini (Ascom): "Forlì 'Città 30'? Non ci si sogni di seguire l'esempio di Bologna"

Infiamma il dibattito sulle zone 30, dopo la decisione del Comune di Bologna di diventare una vera e propria 'Città 30'. Per il direttore di Ascom-Confcommercio, Alberto Zattini, "l'impostazione bolognese è quella di aumentare i controlli delle forze dell'ordine, così che gli automobilisti siano portati, specie in questa fase, a rispettare i limiti senza sgarrare". Ascom auspica che "a Forlì l'amministrazione comunale, sia la uscente, sia quella che verrà eletta a giugno, non intenda seguire l'esempio di Bologna. Va invece abbandonata la logica seguita dai Comuni, che è quella di fare cassa con i soldi degli automobilisti e di ripianare così, anche grazie a milioni di euro incassati, i propri bilanci".

Per garantire maggiore sicurezza in strade dove si trovano luoghi sensibili come le scuole, "meglio sarebbe installare dissuasori di velocità, che hanno un effetto immediato". L'associazione di categoria è "preoccupata" per "i continui esborsi di cittadini e imprese dovute a multe per violazioni del Codice della Strada". "Vogliamo essere chiari - aggiunge Zattini -: non difendiamo certo i pirati della strada, né chi non tiene in alcuna considerazione la propria e l'altrui sicurezza. Siamo invece contro sanzioni per avere fatto pochi chilometri in più mentre sta andando al lavoro. Faremo tutto quanto nelle nostre possibilità per evitare che Forlì e altre realtà del territorio diventino 'Città 30'".

L'esasperazione che i cittadini possono raggiungere lo dimostra il fenomeno di 'Fleximan', l'imbrattatore di autovelox sparsi in Italia. "Un Robin Hood moderno? Non so se sia corretto definirlo così - commenta Zattini -. Però le istituzioni dovrebbero interrogarsi sul perché i cittadini decidano di rischiare in prima persona per sradicare gli autovelox. Lo ripetiamo, per evitare fraintendimenti: sì ai controlli stradali e alla prevenzione, no alla repressione cieca e senza senso, fatta solo per garantire introiti alle amministrazioni comunali".