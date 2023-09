L'Ugl replica all'assessora Cintorino: "Natale, il Comune dia un segnale di sobrietà. Fondi per le luminarie agli alluvionati"

"Ribadiamo con forza che, vista la straordinarietà dei fatti alluvionali del maggio scorso, quest'anno al Comune di Forlì si chiede un necessario segnale di sobrietà e di destinare il budget solitamente impiegato per gli allestimenti e le luminarie natalizie (alcune centinaia di migliaia di euro) al fondo delle donazioni pro-alluvionati, così da ripartirlo su base equa in rapporto ai danni patiti da cittadini e imprese". Lo ribadisce il segretario territoriale di Ugl Romagna, Filippo Lo Giudice, dopo che l'idea era stata lanciata giovedì pomeriggio, nell’audizione dei sindacati, in sede di Commissione consiliare d’indagine e studio sull’emergenza alluvione.

“Oltre a rilanciare la proposta, replichiamo anche all'assessora Andrea Cintorino (qui l'intervista rilasciata a ForlìToday, ndr) che ci ha tirato in ballo dicendo che “non conosciamo le cose” e in particolare che non siamo a conoscenza del contratto stipulato dal Comune con la società che gestisce le luminarie natalizie. L'assessore parla di “una penale in caso si rescinda il contratto”. Ma non risulta che le cose stiano così - prosegue Lo Giudice -. E, comunque, ricordiamo che, nella stessa seduta della Commissione il capogruppo della Lega, Massimiliano Pompignoli, collega di partito di Cintorino, si era detto d'accordo punto per punto sulle proposte dell'Ugl. Dunque, implicitamente, ne valutava la praticabilità. E allora diciamo: si facciano chiarezza tra loro e diano risposte concrete. Unicamente nell'interesse dei forlivesi. Noi, come sindacato, siamo forti abbastanza per sopportare critiche ingiuste".