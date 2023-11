Verso Natale, Zattini (Ascom): "Servono scelte coraggiose. Sosta gratis da dicembre a Pasqua"

Sosta gratuita in tutta la città non solo per l'intero mese di dicembre, ma almeno fino a Pasqua. Questa la proposta che arriva da Ascom-Confcommercio, per bocca del suo direttore, Alberto Zattini. "Il costo delle righe blu va azzerato non solo per il periodo natalizio - esordisce -. In questa maniera l'amministrazione comunale può dare un segno tangibile di vicinanza alla rete commerciale tradizionale, rappresentata da centinaia di imprese di piccole e piccolissime dimensioni, visto che questo sarà il primo Natale in cui, oltre al Punta di Ferro, sarà operativo anche Formì".

Considerazioni, quelle del direttore di Ascom, che come visto partono da una proposta concreta: "Non ci dimentichiamo naturalmente gli interventi sulla sosta decisi gli scorsi anni dall'amministrazione comunale", che spingono Zattini a ribadire, ce ne fosse ancora bisogno, "che le attività del centro storico, e non solo quelle, devono poter essere messe sullo stesso piano competitivo di quelle dei centri commerciali. Ora più che mai servono sforzi straordinari per sostenere le imprese cittadine, preoccupate dall’impatto che i centri commerciali artificiali, Punta di Ferro e Formì, potrebbero avere sul tessuto economico locale: ora bisogna passare dalle parole ai fatti. Questo potrebbe essere il primo segnale significativo".

Rispetto poi alla proposta di Davide Minutillo (Centrodestra per Forlì) di organizzare mostre negli spazi sfitti, Zattini la vede così: "Servono nuove attività e politiche per ricreare una rete commerciale danneggiata da centri commerciali e vendite on-line. L'idea di Minutillo è stata cassata diversi anni fa dalle associazioni di categoria. Che senso avrebbe riempire spazi? Quanti poi? Un paio? Con mostre temporanee? Servono negozi in pianta stabile". Minutillo chiede poi interventi di riduzione della sosta durante il periodo natalizio: "Arriva con una ventina d'anni di ritardo. Ogni anno lo chiediamo noi e Confesercenti".