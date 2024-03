Diciassette partecipanti al corso gratuito per formare i futuri autisti di bus, c'è anche una ex impiegata

Monica, 41 anni, lavorava come impiegata. Ha realizzato, però, che quella professione non rispecchiava più la sua personalità, e ha deciso di rimettersi in gioco come conducente. Fabrizio, 45 anni, ha ereditato la passione per la guida degli autobus da suo padre, che ha lavorato in Start Romagna per 40 anni. Juan Carlos ha 35 anni e vive in Italia da 19. Da piccolo, quando prendeva l’autobus insieme alla madre, nutriva grande interesse e ammirazione per chi era alla guida. Così, dopo aver conseguito il diploma di Tecnico dei Servizi per l'Enogastronomia, ha deciso di seguire il sogno di diventare conducente.

Queste sono alcune testimonianze dei 17 partecipanti di Randstad4driving, il percorso ideato da Randstad e Start Romagna che ha appena dato il via alla sua seconda edizione. L’Academy, nata per formare conducenti di autobus nel territorio di Forlì-Cesena, si inserisce tra le iniziative messe in campo per affrontare la carenza di autisti, che riguarda in modo più ampio l’intero territorio nazionale. Per i partecipanti, le lezioni sono completamente gratuite.

L’Academy ha una durata di 220 ore, al termine delle quali i partecipanti potranno conseguire la patente D-CQC. Già in fase formativa, agli studenti d’aula verrà offerto un contratto di somministrazione lavoro e, una volta conseguite le licenze, saranno assunti in Start Romagna.

“Siamo molto soddisfatti di poter confermare nuovamente un grande entusiasmo da parte dei partecipanti di Randstad4driving, nonché la loro grande voglia di mettersi in gioco - dichiara Erika Sartoris, Specialty Manager Logistics di Randstad -. I fattori che influiscono sulla scarcity di profili nell’ambito dell’autotrasporto, come il prezzo delle abilitazioni e la carenza di percorsi formativi, sono ostacoli che attraverso questa opportunità ambiamo a superare. Per questo, dopo il successo della scorsa edizione a Ravenna, abbiamo deciso di riproporre Randstad4driving nell’area di Forlì-Cesena, mettendo in campo soluzioni concrete per rispondere ad un’esigenza del territorio”.

“La collaborazione in partnership con società specializzate quali è Randstad ha dato risultati positivi nel bacino di Ravenna e siamo certi che saprà darne anche nel territorio di Forlì-Cesena - commenta Roberto Sacchetti, Presidente Start Romagna –. Come azienda siamo impegnati a 360 gradi per trovare soluzioni al problema sempre più critico della carenza di autisti. Auguro ai diciassette partecipanti un proficuo apprendistato, convinto che troveranno i giusti stimoli nell’avvicinarsi ad una professione sempre più qualificata e centrale nel processo di transizione ecologica delle città”.