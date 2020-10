Didattica a distanza, in arrivo circa 400 pc e tablet acquistati grazie ai buoni

"Tutto sommato la scuola è sicura, i protocolli vengono rispettati alla lettera, come confermato nei sopralluoghi dell'Ausl: la scuola sta tenendo", è il giudizio che arriva dall'assessore alla Scuola nell'audizioni in commissione consigliare di venerdì pomeriggio, in Comune a Forlì. La commissione è stata l'occasione per fare il punto nella gestione dell'emergenza Covid nelle scuole dell'infanzia di competenza comunale. I dati indicano che nel primo mese di scuola ci sono stati 3 casi positivi nelle materne: 1 insegnante e 2 bambini su un totale di 800 bambini iscritti iscritti e circa 60 unità di personale. La quarantena, poi, ha riguardato solo una classe da 25 piccoli alunni. Nessuno caso invecenegli asili nido. Continua Casara: "Ci sono invece due criticità per la scuola: i trasporti e il monitoraggio di ciò che il ragazzo fa fuori dalla scuola".

Sul fronte della didattica digitale, emerge poi che è stata completata la distribuzione dei buoni per l'acquisto di tablet e Pc nei Comuni del comprensorio (il Comune di Forlì ha gestito gli aspetti amministrativi all'interno dell'Unione dei Comuni), mentre a Forlì sono in corso di distribuzione circa 400 buoni per tablet e computer. "Sono stati individuati criteri condivisi per assegnare gli strumenti informatici affinché vadano a chi ne ha effettivo bisogno. Stiamo dando priorità alle scuole medie superiori che potrebbero essere le prime a dover attuare la didattica a distanza. La scuola ha anche strumentazione sua che può dare in comodato, quindi nessuno rimarrà a piedi", assicura la dirigente dei Servizi scolastici Patrizia Zanobi.