Didattica eco-sostenibile nelle scuole: debuttano 12 mini serre per imparare a prendersi cura dell'ambiente

L’Istituto Comprensivo numero 8 “Camelia Matatia” di Forlì, con l’utilizzo dei Fondi Pon-Fesr della transazione ecologica, ha provveduto all’acquisto di 12 mini serre Edugreen che sono state installate nei plessi dell’infanzia “Le Ali” e “Il Papavero”, nelle scuole primarie “Focaccia”, “Follereu” e “Mellini” e nella scuola secondaria di I grado di San Martino in Strada. "Le mini-serre Edugreen sono totalmente ecologiche nel loro funzionamento, con un sistema di irrigazione automatica azionato dall’energia prodotta da un pannello solare posto in dotazione per ciascuna serra e mediante l’utilizzo di un serbatoio di raccolta delle acque piovane e reflue - spiega la dirigente scolastica, Maria Teresa Luongo -. Con l’applicazione pratica della didattica eco-sostenibile nelle mini-serre, le nuove classi prime delle scuole primarie così come anche le classi prime della scuola secondaria dell’Istituto Comprensivo numero 8 potranno così intraprendere, nel prossimo anno scolastico 2022/23, anche un percorso di educazione ambientale che andrà ad arricchire ulteriormente l’offerta formativa didattica dell’istituto".

Il progetto di Educazione ambientale con le mini-serre Edugreen, inoltre, vedrà anche la partecipazione dei docenti dell’Istituto professionale “Roberto Ruffili” – Indirizzo agrario di Forlì, che con i loro alunni realizzeranno dei percorsi di orientamento in uscita volti all’utilizzo della terra quale fonte di vita e di benessere ambientale. "Con questa nuova dotazione tecnologica ed ecosostenibile il nostro Istituto Comprensivo intende, dunque, offrire alle sue studentesse e ai sui studenti la possibilità di imparare “facendo” e di prendersi cura dell’ambiente mediante la sensibilizzazione ai temi dello sviluppo sostenibile ed attraverso la coltivazione di prodotti autoctoni del proprio territorio e della propria campagna", conclude la dirigente.