Dieci anni per ottenere il permesso ad attraversare la strada coi propri camion: il Consiglio comunale ci mette una pezza

Circa 10 anni per ottenere il diritto ad un attraversamento stradale. Tanto ci è voluto alla società Plasfor s.r.l per ottenere dal Comune di Forlì il permesso necessario per la realizzazione di un piazzale di fronte al suo stabilimento, lungo via Costiera. L’intervento, deliberato con una variante urbanistica nel consiglio comunale di giovedì, permetterà ai mezzi aziendali e ai camion della ditta forlivese operante sul territorio dal 1980, di attraversare la strada e sostare in un'area da realizzare frontistante alla sede attuale di via Costiera 67.

La Plasfor, infatti, andrà ad urbanizzare un'area attualmente agricola di fronte alla sua attuale sede, che sarà destinata a piazzale di sosta e manovra delle merci in entrata e in uscita dallo stabilimento, nonché come area di stoccaggio esterna. L'accesso vedrà anche l'allargamento della sede stradale in quel punto. Nei 2.837 mq oggetto intervento, non saranno costruiti nuovi edifici, ma appunto un piazzale in stabilizzato circondato da una fascia boscata larga 20 metri. Attualmente i mezzi effettuano spesso il carico e scarico in sosta lungo le banchine stradali. Il progetto risale al 2014, ma di fatto è ripartito circa due anni fa. A metterlo su un binario morto, nel 2016, per quasi 5 anni c'è stata la prescrizione imposta dalla Provincia - dovuta alla scurezza stradale - che l'entrata e l'uscita dei mezzi pesanti da entrambi i cancelli aziendali sarebbe voluta avvenire con una svolta solo a destra, costringendo così i mezzi a effettuare un percorso di diversi chilometri solo per attraversare la strada.

La Plasfor all'attivo ha 17 addetti e fa verniciatura, a polveri di plastica, di materiali ferrosi, utilizzata in edilizia e per oggetti molto ingombranti, da qui anche la necessità di ampi spazi di manovra e con necessità di stoccare le commesse. A far ripartire il progetto, nel settembre 2020, è stata la decisione della Provincia di rivedere la sua prescrizione per la circolazione stradale, limitando gli obblighi solo a realizzare più segnaletica, anche luminosa, e di accompagnare l'accesso e l'uscita dei mezzi da movieri a cura dell'azienda.

“La cosa incredibile – afferma il vicesindaco Daniele Mezzacapo – è che questa istanza era ferma in Provincia da più di 10 anni. Di fatto, gli uffici di Piazza Morgagni avevano suggerito al richiedente delle soluzioni alternative estremamente complicate, che prevedevano delle vere e proprie circumnavigazioni stradali per il rientro dei camion nell’area di sosta e stoccaggio di proprietà della stessa Plasfor. Percorsi impraticabili che invece di facilitare la movimentazione dei mezzi dell’impresa non avrebbero fatto altro che complicare la situazione esistente”. “Per favorire modalità di lavoro più snelle e permettere alla Plasfor di ampliare la propria attività produttiva, quest’Amministrazione nel rispetto della normativa vigente ha deciso invece di concedere il permesso per l’attraversamento lineare dei mezzi lungo via Costiera, raccomandandosi con il richiedente di installare idonei impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico e adeguate bande ottiche di rallentamento”.

“Grazie all’approvazione di questa delibera, allo straordinario lavoro dei nostri uffici e alla volontà politica di questa Giunta, abbiamo risolto una situazione di lungo corso divenuta paradossale, che per anni ha limitato la spinta produttiva e la voglia di investire di un’azienda solida e importante del nostro territorio. Complice il cambio di passo dettato da questa Amministrazione, che i problemi è impegnata a risolverli e non a crearli sono sempre più numerosi gli imprenditori che ampliano la propria attività e creano occupazione”, conclude Mezzacapo.