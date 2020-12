Dieci centesimi per ogni scontrino: il supermercato dona 900 euro all'Associazione Morgagni Malattie Polmonari

Un assegno da 900 euro è quello che è stato consegnato simbolicamente dal socio del Conad Stadium di Forlì, Federico Fattini, al presidente della associazione di volontariato Ammp (Associazione Morgagni Malattie Polmonari), Matteo Buccioli. La cifra è stata raccolta destinando 10 centesimi per ogni scontrino uscito dalle casse del supermercato nel periodo dal 10 al 15 dicembre scorsi.

"Da anni in occasione delle feste abbiamo scelto di impegnarci a sostegno di una realtà del nostro territorio - commenta il socio Conad Federico Fattini. – Quest’anno l’emergenza Covid-19, tutt’altro che alle nostre spalle, ci ha portati a individuare come beneficiario l’Ammp, che è impegnata da tempo proprio a sostegno delle persone colpite da malattie dei polmoni. Ci auguriamo che questo nostro contributo possa essere utile al prosieguo delle loro attività a sostegno dei malati, delle famiglie e per le tante iniziative promosse anche nelle scuole".

"Grazie alla solidarietà dimostrata dal Conad Stadium - commenta il presidente Ammp, Matteo Buccioli - la nostra Associazione potrà fare un altro passo nel lungo cammino da noi intrapreso, grazie al professor Venerino Poletti che ha fondato il sodalizio nel 2008, per sostenere la ricerca scientifica sulle patologie polmonari rare e supportare i pazienti nel loro percorso di cura. In questo anno reso così difficile dalla pandemia Covid-19 abbiamo imparato a comprendere insieme l'importanza di un respiro, un semplice gesto troppo spesso dato per scontato. Solidarietà e condivisione sono gli elementi fondanti per continuare a costruire insieme un futuro colmo di speranza per tutti i pazienti affetti da patologie dell'apparato respiratorio".

A sostenere e promuovere questa erogazione sono stati anche gli artisti del territorio e di fuori regione che hanno messo a disposizione all’interno del supermercato Conad Stadium le loro creazioni artistiche per promuovere la raccolta per l’Ammp. "Rinnovo il ringraziamento all’amico e artista Giuseppe Bertolino - continua Fattini - che ha portato al Conad Stadium tante opere di suoi colleghi molto differenti tra loro, ognuna delle quali con una sua specificità. Grazie anche a tutti gli artisti che con questo loro gesto hanno voluto sostenere la nostra iniziativa solidaristica di Natale".

All’interno del supermercato di piazza Falcone e Borsellino sono presenti le opere dei forlivesi Fabio Blaco, Graziella Giunchedi, Paolo Grande, Miria Malandri, Mauro Maltoni e Carla Poggi, oltre che dello stesso Bertolino. Da fuori regione hanno inviato i loro contributi Cristina Cianci, Prisco De Vivo e il Gruppo Friarte.