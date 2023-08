Dieci giorni dedicati all'informatica e all'intelligenza artificiale: ecco il summer camp "Ragazze digitali"

A seguito del bando della Regione Emilia Romagna, in collaborazione con Art-Er su fondi Fse, Ser.In.Ar. ha ottenuto il finanziamento per realizzare i 4 summer camp “Ragazze digitali” nei Campus universitari di Cesena, Forlì, Ravenna e Rimini, che si svolgeranno dal 4 al 14 settembre per un totale di 40 ore, in collaborazione con il Dipartimento di Informatica – Scienza e Ingegneria dell’Università di Bologna.

“L’iniziativa - spiega la professoressa Antonella Carbonaro, coordinatrice del progetto - è rivolta a ragazze di terza e quarta superiore, è totalmente gratuita e si pone l’obiettivo di offrire un primo assaggio al complesso mondo delle discipline informatiche, anche in riferimento ai nuovi orizzonti introdotti dall’Intelligenza Artificiale. A questo proposito cercheremo di approfondire come gli algoritmi possano essere utilizzati a supporto di funzioni svolte abitualmente dall’uomo, in vari ambiti, dalla pubblica amministrazione, alla sanità fino alle tante applicazioni in ambito industriale. Non richiediamo, per partecipare competenze pregresse nel settore. Gestiranno i vari Summer Camp giovani docenti dinamici e motivati (due per ogni Campus), che proporranno un approccio progettuale, collaborativo e attivo in un clima stimolante e divertente”.

L'attività di ogni Summer Camp comprende 5 ore di orientamento, con particolare riferimento alle discipline Stem (Science, Technology, Engineering e Mathematics) e alle prospettive di carriera nel comparto informatico, 10 ore di visite didattiche a luoghi di eccellenza dell’innovazione tecnologica e ad aziende del territorio e 25 ore di laboratorio per l’approccio allo sviluppo di elementi di Intelligenza Artificiale. E’ possibile iscriversi ai Summer Camp Ragazze Digitali fino al 25 agosto 2023, compilando in ogni sua parte il form pubblicato al seguente link: https://www.serinar.unibo.it/ragazze-digitali-2023/