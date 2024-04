Il Teatro Diego Fabbri alla Rocca di Caterina: sette spettacoli sotto le stelle per tutta la famiglia

“Saranno sette spettacoli tout public, rivolti a tutta la famiglia”. Ruggero Sintoni, presidente di Accademia Perduta Romagna Teatri e direttore artistico del teatro Diego Fabbri, presenta così la rassegna estiva ‘…il Teatro Diego Fabbri alla Rocca’ che si terrà dal 27 giugno all’8 agosto all’Arena Forlì Rocca di Caterina Estate.

Si parte il 27 giugno con la Banda Osiris poi ci sarà la Rossini Flambè del Teatro Due Mondi giovedì 4 luglio, i The Black Blues Brothers giovedì 11 luglio e Duilio Pizzocchi con lo spettacolo ‘Vernice Fresca’ giovedì 18 luglio. Chiuderanno la rassegna il Seme Magico del Teatro Perdavvero giovedì 25 luglio, Vito con ‘l’Altezza della lasagna’ giovedì 1 agosto e la Rimbamband giovedì 8 agosto. In caso di maltempo gli spettacoli si svolgeranno al Teatro Diego Fabbri.

“Sono felicissimo che questa rassegna possa essere alla Rocca di Caterina – sottolinea Sintoni – perché Forlì ha bisogno di un teatro estivo all’aperto e questo è l’ideale: è da quarant’anni che lavoro in questa città e l’ho sempre sostenuto. I 300 posti sono il numero giusto per simili spettacoli e danno la possibilità a noi organizzatori di proporre novità o eventi innovativi. Spero quindi che questa collocazione non sia per soli due anni, ma per sempre”.

I sette spettacoli nel cartellone sono stati scelti per coinvolgere persone di tutte le età, puntando anche su prezzi contenuti che vanno dai 5 ai 15 euro. “La collaborazione che stiamo portando avanti da anni con il Centro per le Famiglie di Forlì ci ha permesso di avere una nuova visione di teatro, volendo coinvolgere i ragazzi e i loro genitori. Credo che assistere ad uno spettacolo debba essere un divertimento e non debba portare le famiglie a svenarsi e infatti abbiamo sempre creduto che il teatro sia di tutti come dimostrano i prezzi. Nel cartellone abbiamo la banda Osiris, con uno spettacolo comico\musicale, il Rossini Flambè, adatto proprio ai più piccoli e siamo sicuri che avrà successo, perché come dice il detto se uno spettacolo piace ai bambini piacerà sicuramente agli adulti e non viceversa".

"Poi ci saranno i The Black Blues Brothers con Let’s Twist Again, acrobati che eseguono esercizi incredibili, Duilio Pizzocchi, il comico dall’accento emiliano romagnolo che ritengo essere il più bravo e che magari ha soltanto avuto meno fortuna di altri, il Seme Magico, altra rappresentazione per grandi e bambini, Vito, che parlerà dall’annoso problema di quanto debba essere alta la lasagna bolognese, ed infine l’esilerante Rimbamband. Abbiamo puntato sulla leggerezza e devo ringraziare Claudio Casadio, Cristina Valgimigli, Margherita Favali e tutto il mio staff per aver scelto simili spettacoli”.

A breve Sintoni presenterà anche la stagione invernale del Fabbri, dove sono attese importanti novità. “Sveleremo gli spettacoli a maggio, perché abbiamo davvero cartucce importanti da sparare. Entriamo nell’anno di proroga alla nostra gestione dovuto alle elezioni amministrative e ci presenteremo anche al nuovo bando europeo per averlo per altri sei anni”. I biglietti per la rassegna ‘…il Teatro Diego Fabbri alla Rocca’ saranno in vendita da sabato 4 maggio alla biglietteria diurna del Teatro Diego Fabbri e da domenica 5 maggio on line su VivaTicket.