La lotta contro il tumore del piccolo Diego: "La forza è sempre dentro di noi. Vincerò pensando positivo"

Sta combattendo con tenacia e coraggio contro un linfoma. E' già arrivato al quarto ciclo di terapie e ne mancano due alla tanto attesa bandiera a scacchi. Due o tre mesi e potrà urlare al mondo "sono guarito". Una storia che parte dal nostro territorio, e dà coraggio a tanti bambini, che come Diego lottano contro il cancro. "E' un piccolo grande guerriero che ha lottato e sconfitto il cancro con una forza e coraggio ineguagliabili", affermano i genitori Emi e Simone. Originario di Bagno di Romagna, Diego vive con la famiglia a Fratta Terme. Non si è fatto travolgere dalla paura e dal dolore, ma ha affrontato a testa alta la malattia.

Quello di martedì non è un giorno qualunque perchè il 15 febbraio in tutto il mondo si celebra la Giornata internazionale contro il cancro infantile, un momento istituito dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) per sensibilizzare l’opinione pubblica sui tumori infantili e per esprimere sostegno ai bambini e ragazzi, ma anche alle famiglie che lottano contro la malattia. Per quanto riguarda l'Italia, ogni anno, si ammalano di tumore (linfomi e tumori solidi) o leucemia oltre 1500 bambini e oltre 900 adolescenti. E per l'occasione Diego ha voluto raccontare la sua testimonianza.

"Sto attraversando un periodo un po’ difficile - esordisce nella lettera -. Le cose rispetto a prima per me sono cambiate: non posso andare più a scuola, non posso più andare al campo sportivo a divertirmi e non posso uscire nella piazzetta a giocare con i miei amici. La mia malattia si chiama Linfoma". Il piccolo spiega che "è molto difficile da affrontare per quelli che non si sentono forti, ma per me non è difficile perché io mi sento forte ma soprattutto non ho mai smesso di crederlo e questo me lo dicono sempre i miei genitori, i miei nonni e i miei zii. Ora ho già finito il quarto ciclo di terapie e me ne restano ancora due e poi ho finito!! Sono molto contento perché tra due o tre mesi sarò guarito".

Poi un invito a non demordere dinnanzi alle avversità: "Credere sempre in se stessi anche quando si hanno difficoltà anche molto più gravi di quelle che ho io. E soprattutto mai dire di avere una vita brutta, perché è questo che si dicono molte persone ma secondo me sbagliano perché mettono in difficoltà la loro vita. Non lo fate mai. Grazie a questi pensieri positivi io sto riuscendo a combattere questa malattia altrimenti non ce l’avrei mai fatta. La forza è sempre dentro di noi".

