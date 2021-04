Dietro l'orologio si nascondeva un'abile truffatrice: forlivese vittima di un raggiro online

Corrono le truffe online. L'ultima vittima è un 43enne forlivese, interessato ad un orologio Garmin in vendita da un privato su una nota piattaforma di e-commerce. Il malcapitato, dopo avere concluso telefonicamente la trattativa, ha versato 240 euro in un conto corrente bancario indicato dal venditore senza poi ricevere nulla di quanto pattuito. Ha quindi presentato denuncia in Questura e l’accertamento che ne è conseguito ha permesso di identificare una trentenne residente in Campania, che ora dovrà rispondere del reato di truffa aggravata. Non è la prima volta che la trentenne esce alla ribalta per simili fatti, tant’è che il conto corrente bancario nel frattempo era stato anche bloccato dall’istituto di credito per sospetta frode.