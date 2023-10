Difendersi da un'aggressione e gestire lo stress: ai nastri di partenza un corso gratuito per donne

L'associazione Kma ha organizzato un "Corso di anti-aggressione femminile" che partirà il 7 novembre e che si terrà nella palestra comunale di via Borghetto Accademia, 6. L'iniziativa, spiegano Luca Maestri e Alessia Ruggeri dell'Associazione Kma (Krav Maga Academy), "consiste in un corso di difesa personale rivolto alle donne, che mira a sviluppare tecniche sia psicologiche, di autocontrollo e gestione dello stress causato da un improvviso evento critico, che fisiche necessaria per fronteggiare un’aggressione. Non prevede alcun costo di iscrizione. E' prevista l’iscrizione fino ad un massimo di 60-70 partecipanti donne che frequenteranno 7 lezioni nei mesi di novembre e dicembre".

"Si tratta di una iniziativa molto importante che va al di là di un vero e proprio evento sportivo - sottolinea il vicesindaco con delega allo Sport, Daniele Mezzacapo -. Durante questo periodo di corso si cerca di mettere a disposizione delle donne strumenti anche di tipo psicologico per difendersi da aggressioni. Gli insegnanti che sono impegnati in questo corso sono altamente qualificati e professionali. Pertanto ci siamo impegnati come Amministrazione non solo a patrocinare questo corso, ma anche ad offrirlo gratuitamente alle donne che si iscriveranno". Per informazioni è possibile contattare il numero 340-6214038 o inviare una mail a alessiaruggeri@kma.it