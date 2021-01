Diffusione dei lupi, Prefettura e Ausl diffondono un vademecum per i cittadini

La Prefettura di Forlì-Cesena, con l’apporto tecnico della Regione Emilia-Romagna-Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca, dell’Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale (Ispra) e della Ausl della Romagna, ha promosso la realizzazione di un vademecum con l’obiettivo di fornire una sorta di “guida pratica” sia per gli amministratori locali, sia per i cittadini riguardo alla diffusione dei lupi sul territorio provinciale.

Il documento contiene indicazioni utili al fine di prevenire e/o limitare i danni alla zootecnia, oltre che in relazione alle problematiche connesse alla sempre più frequente presenza del lupo in aree abitate.