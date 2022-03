Con la primavera il battello di Ridracoli torna in acqua: ripartono le gite nel lago

Dopo alcuni mesi di riposo, il battello di Ridracoli torna in acqua. Le prime escursioni della stagione sono in programma domenica. Successivamente le suggestive escursioni per ammirare gli angoli più nascosti del lago, accompagnati da una guida pronta a rispondere a tutte le curiosità, sono previste la domenica e festivi con partenze alle 10, 11, 12, 14, 15, 16 e 17, mentre fino al 12 giugno il sabato sarà in funzione solo al pomeriggio. Da luglio a metà settembre attivo anche al venerdì pomeriggio.

Il giro dura circa 45 minuti, durante il quale si potrà richiedere di sbarcare alla zattera del Rifugio Cà di Sopra e al Comignolo (dal quale, in circa 45 minuti di cammino, si raggiunge la Foresta della Lama – livello del lago permettendo). Eventuali recuperi con le zattere del Rifugio Cà di Sopra o del Comignolo vanno concordati alla partenza ed è necessario premunirsi del biglietto di ritorno. Non si effettuano prenotazioni telefoniche per il battello, nemmeno per gruppi numerosi

E’ possibile prenotare l’escursione in battello solo all’imbarco il giorno stesso, previa disponibilità. E’ possibile altrimenti acquistare il biglietto del battello sullo shop online con 2 giorni di anticipo (solo una parte dei tagliandi viene venduta online). Queste le tariffe: biglietto online 5 euro (posto assicurato), intero 3 euro e ridotto 2,60 euro(sotto i 12 anni, over 65, disabili, gruppi a partire dai 25 passeggeri). Il biglietto è gratuito per bambini fino a 3 anni solo se tenuti in braccio. Nelle giornate "non turistiche" il battello è disponibile per gruppi solo su prenotazione in abbinamento a visita guidata.