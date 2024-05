Diocesi, è tempo di festa: si celebra la Trinità e Maria Ausiliatrice

In due chiese del centro storico entrano nel vivo alcune importanti ricorrenze. Per esempio sono i giorni della “Festa della Trinità” nell’omonima chiesa di piazza Melozzo. Mercoledì, alle 20.45, è previsto un concerto del coro “Cappuccinini – San Paolo” diretto dal M° Enrico Pollini. Domenica 26, invece, alle 9.30 ci sarà la messa solenne presieduta da don Francesco Agatensi e sarà anche l’occasione per scoprire la bellezza della chiesa con visite alle 11.15 e alle 16.30. Alle 18 sono in programma Vespri e Adorazione Eucaristica mentre a seguire, dalle 19.15, un momento conviviale con pizza su prenotazione. La chiesa della Santissima Trinità, con oltre mille anni di storia, conserva tra le altre cose la reliquia del capo di San Mercuriale, la cosiddetta “cattedra” del Protovescovo, la tomba di Melozzo, un’opera d’arte di Canova. Venerdì 24 maggio, a San Biagio, è invece tempo di Santa Maria Ausiliatrice, patrona principale della famiglia salesiana e delle sue opere. In tale occasione è prevista la processione tradizionale con partenza alle 20.30 sul sagrato della chiesa di San Biagio.