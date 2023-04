Pochi sacerdoti e un disagio giovanile sempre più diffuso, la fotografia della diocesi nel secondo anno di Sinodo

Carenza di sacerdoti e di animatori nelle parrocchie, a fronte di un disagio giovanile sempre più diffuso - soprattutto in età adolescenziale - collegato ai contraccolpi psicologici della pandemia, con un impegno costante per rispondere alle esigenze e ai cambiamenti della comunità diocesana. Sono stati questi i temi al centro dell’incontro voluto dal vescovo della diocesi di Forlì-Bertinoro, Livio Corazza, con i rappresentanti delle testate d’informazione locale, in occasione del secondo anno di Sinodo indetto da Papa Francesco e a pochi giorni dalla Pasqua, dal quale sono emerse tre priorità: formazione dei laici, maggiore valorizzazione della donna e revisione degli strumenti di partecipazione.

L’attenzione del vescovo si è focalizzata sui giovani, sulle loro necessità e sull’importanza di saper comunicare con gli strumenti e con i linguaggi adeguati. “Stiamo vivendo la fatica del cambiamento di un’epoca - ha detto il vescovo - ma il cambiamento non è solo un’incognita, è una sfida che dobbiamo portare avanti, soprattutto per i nostri ragazzi. Pochi giorni fa è venuto da me il padre di un giovane che non esce più di casa, e poi c’è quel gruppo di ragazzi che da più di un anno si arrampica sul campanile della chiesa di San Giovanni Evangelista di notte e suona le campane e quelli che si siedono sulle scale dell’abbazia di San Mercuriale e passano le giornate a fissare il telefonino. A loro è importante dare risposte e la nostra amarezza è che molti li perdiamo dopo la Cresima”.

L’altra preoccupazione, già espressa dal vescovo in occasione della presentazione del restauro della pavimentazione della basilica di San Mercuriale, è la carenza di persone e di volontari che si prendano cura dei luoghi di culto, pena la chiusura negli orari in cui non sono previste funzioni religiose. Ma i segnali positivi non mancano, per una chiesa diocesana che il vescovo definisce “viva e fragile allo stesso tempo perché fatta di uomini” e che il prossimo 6 e 7 maggio festeggerà il centenario del movimento Scout che conta 2.070 aderenti sul territorio. Una comunità alimentata anche dalla spiccata sensibilità delle giovani generazioni per i temi ambientali, che fa di Forlì il primo Comune, in ambito regionale, per la presenza di comunità energetiche.

L’incontro con la stampa locale è stata anche l’occasione per un confronto sul ruolo della comunicazione alla comunità diocesana, una comunicazione improntata all’immediatezza e alla continuità che ha senza dubbio avuto un cambio di passo e una nuova stagione dopo l’insediamento, nel 2018, del vescovo Corazza. “Siamo in presenza di un cammino sinodale per una chiesa che è in movimento - ha detto il vescovo -, un cammino che dobbiamo affrontare con maggiore determinazione in un contesto di grande cambiamento sociale e, per fare questo, è necessaria la collaborazione di tutti".