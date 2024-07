Diploma con lode al Classico per Martina: "Gli errori mi hanno aiutato a crescere. Cinque anni intensi e meravigliosi"

Tra i neo diplomati con il massimo dei voti arricchito dalla lode c'è anche la liceale del Classico Martina Riguzzi. La giovane, che ha frequentato l'indirizzo Linguistico, si definisce "una ragazza semplice con tanti sogni nel cassetto che affronta la vita con ottimismo e positività impegnandosi e credendo in quello che fa".

Maturità conclusa con tanto di lode. Se lo aspettava?

"Nonostante il mio impegno e dedizione, la lode è stata una bella sorpresa e una grande soddisfazione".

Cosa ha deciso di regalarsi dopo questo risultato?

"Dopo questo risultato mi regalo del tempo per me stessa, ma soprattutto dei giorni spensierati con amici e familiari prima di intraprendere il nuovo percorso universitario".

Come riassume i suoi cinque anni al Classico?

"I cinque anni trascorsi al liceo Linguistico sono stati intensi e ricchi di sfide, ma ciò mi ha permesso di crescere sia a livello culturale che personale, acquisendo consapevolezza delle mie capacità".

Come mai ha scelto l'indirizzo Linguistico?

"Sono sempre stata una bambina curiosa e la possibilità di esplorare il mondo attraverso le lingue straniere mi affascinava, rendendo il linguistico la mia prima e unica scelta: questo indirizzo non solo offre la possibilità di comunicare efficacemente in più lingue, ma fornisce uno sguardo sincretico nei confronti di culture lontane, superandone i pregiudizi".

Cosa ha provato l'ultima volta che è uscita dal Morgagni?

"Alla fine di un lungo viaggio durato cinque anni, al sollievo per averlo concluso è subentrata subito la nostalgia di ciò che mi lasciavo alle spalle: amici, insegnanti e meravigliosi ricordi delle esperienze vissute".

Cosa rimpiange di questi anni?

"Non rimpiango nulla; gli errori, ancor più dei successi, mi hanno permesso di crescere e diventare ciò che sono oggi".

Progetti per il futuro?

"Dopo l'estate il mio percorso di studi proseguirà in ambito linguistico presso la facoltà di Interpretazione e Traduzione al campus di Forlì".