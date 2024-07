Diploma da centista per il cestista Pietro Benzoni: "Non ho mai studiato per il voto singolo, ma per approfondire"

Anche il cestista Pietro Benzoni è tra i giovani forlivesi che si sono diplomati con il massimo dei voti. Studente del Classico "Morgagni", si definisce "un ragazzo timido e un po' introverso, ma estremamente curioso di scoprire cose nuove e di affinare la conoscenza di tanti argomenti scolastici e non. In questi anni la mia più grande passione è stata lo studio della letteratura, ma oltre a ciò amo lo sport: sono un tifoso dell'Inter e, oltre a giocare a basket, sono un tifosissimo della Pallacanestro Forlì 2.015. Amo vivere le partite nella Curva Nord Forlì, perché c'è un'atmosfera veramente elettrizzante che mi consente di liberare i miei impulsi e di togliermi quella maschera di formalità a volte eccessiva che spesso sono costretto ad indossare nella vita quotidiana".

Come mai ha scelto il Liceo Classico?

"In terza media ero indeciso tra classico e scientifico tradizionale. Inizialmente propendevo più per il secondo in quanto non ci sarebbero state materie totalmente nuove, ma poi una sera mia madre mi invitò a rifletterci meglio in quanto a parer suo ero bravo a scrivere. Dunque ci pensai e la mattina dopo cambiai idea, pur non sapendo bene cosa avrei trovato, vista la presenza di materie sconosciute come il greco. Sono stato molto fortunato, perché per una volta mi sono lasciato guidare dall'istinto e non ho dato ascolto alla mia razionalità, a causa della quale spesso ho paura di provare nuove esperienze. Tornassi indietro, lo rifarei un milione di volte".

Come definisce il suo cammino al Morgagni con un aggettivo?

"Se dovessi definire il mio cammino al Morgagni con un aggettivo direi "rivelatore", perché le letterature studiate con una visione d'insieme mi hanno davvero aperto gli occhi sulla realtà. Infatti la letteratura non è altro che l'espressione di una cultura e di un momento storico. E le caratteristiche della società legate alla storia si ripetono in modo simile prima o poi in quanto, come dice lo storico Tucidide, il protagonista è sempre lo stesso: l'uomo. Dunque per me grazie al liceo classico si può quasi "prevedere il futuro", facendo parallelismi tra le mentalità del passato e del presente e comprendendo così in che direzione la società moderna stia andando. Tuttavia questo percorso mi ha portato a scoprire una realtà moderna cinica e nel complesso negativa, che spesso si preferisce non vedere".

Come è stato il rapporto con i prof e compagni di classe?

"Per quanto riguarda i compagni, ci sono stati alcuni fattori che non hanno favorito il legame. In primo luogo il fatto che io sia stato l'unico della mia scuola media in quell'annata a scegliere il liceo classico, per cui sono arrivato senza conoscere nessuno quando invece molti miei compagni si conoscevano già. Bisogna poi considerare che per diversi mesi siamo stati in Dad e questo è stato molto pesante dal punto di vista delle relazioni. Nonostante ciò mi sono trovato in una classe di persone molto simpatiche e in molti casi tanti miei compagni mi hanno strappato ben più di un sorriso, contribuendo a creare ricordi indelebili che mi porterò sempre nel cuore. Per quanto riguarda gli insegnanti, ho avuto la fortuna di trovare persone che stimolassero la mia curiosità, trasmettendomi quella educazione a tutto tondo che secondo me si possiede solo appena finita la maturità".

Ci racconti la sua maturità, dal primo all'ultimo giorno...

"Sono stati giorni impegnativi ma sicuramente molto belli. All'inizio avevo un po' d'ansia, poi quando ho iniziato il tema mi sono sciolto e scriverlo è stato molto gratificante. Purtroppo il giorno dopo non è andata altrettanto bene, poiché ho commesso qualche errore nella versione di greco e quindi non ho potuto prendere la lode, e questo è tuttora il mio più grande rimpianto. L'orale è stato probabilmente il momento migliore: sono entrato molto tranquillo e concentrato, e ho mostrato tutta la mia passione per le discipline umanistiche sprigionando il mio entusiasmo in tutte le materie. Lode a parte, ci tenevo a fare una bella figura di fronte a degli insegnanti esterni, e così è stato".

Qual è il 'segreto' per diplomarsi col massimo dei voti?

"Il segreto secondo me consiste nel non studiare le materie a compartimenti stagni. Tutti i programmi sono parte di un'unica branca del sapere, e come tali devono essere appresi. Non ho mai studiato per il voto singolo, ma per interiorizzare, per approfondire e soprattutto per collegare i vari argomenti, poiché saper spaziare tra le discipline dimostra che le si è capite nell'essenza. Il cercare i collegamenti era diventato per me quasi una sorta di "caccia al tesoro" da svolgere su ogni argomento. Ho seguito sempre questa scelta con coerenza e alla fine ha dato i suoi frutti".

Ora inizia un nuovo capitolo della sua vita? Cosa prevede?

"Da un po' di tempo ho maturato la decisione di studiare lettere classiche. Infatti terminata l'università mi piacerebbe tornare nel mondo della scuola come docente di latino e greco. Potrei anche diventare collega degli insegnanti che mi hanno formato, chi può dire cosa mi riserverà il destino. Tuttavia mi guarderò attorno anche per quanto riguarda altri settori. Per esempio, ho la passione per la scrittura, e ho già in mente alcune idee da mettere nero su bianco per poi provare a pubblicare qualcosa. Ora però mi godo l'estate".