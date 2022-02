"Dire la pace… smilitarizzare le menti": Forlimpopoli scende in piazza contro la guerra in Ucraina

Anche Forlimpopoli si mobilita contro la guerra in Ucraina. Martedì alle 18.15 il Comune di Forlimpopoli e la locale Comunità Cristiana invitano tutti i cittadini e le associazioni in Piazza Fratti al presidio “Dire la pace… smilitarizzare le menti”. Nella circostanza sarà data anche lettura di brani per riflettere, pregare ed esprimere vicinanza al popolo ucraino.