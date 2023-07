Direzione Lisbona: decollo da Forlì per la Giornata Mondiale della Gioventù

Sono partiti lunedì dall'aeroporto "Ridolfi" di Forlì i giovani forlivesi, provenienti da parrocchie associazioni e movimenti ecclesiali, parteciperanno alla Giornata Mondiale della Gioventù che si svolgerà a Lisbona dall’1 al 6 agosto. Il gruppo più numeroso, 305 partecipanti, è quello organizzato dalla pastorale giovanile della Diocesi, mentre altri 30 sono partiti con l’organizzazione del Cammino Neocatecumenale, dieci con il movimento di Comunione e Liberazione, un’altra decina con l’oratorio salesiano dell’Istituto San Luigi.

Del gruppo organizzato dalla Diocesi fanno parte anche il vescovo Livio Corazza, don Andrea Carubia responsabile della pastorale giovanile, altri 9 sacerdoti e due religiose delle Dives in Misericordia di San Pietro in Trento e una giovane coppia con i loro quattro bambini. I primi cinquanta pellegrini della Diocesi sono partiti la notte tra il 28 e il 29 in pullman, arrivando a Lisbona dopo la tappa al santuario di Lourdes, don Andrea Carubia con un gruppo di collaboratori in aereo da Bologna sono partiti domenica, mentre tutti gli altri dall’aeroporto di Forlì lunedì mattina.

A Lisbona i forlivesi pellegrini parteciperanno al programma della Gmg che prevede momenti di preghiera di catechesi e di festa fino alla grande veglia con Papa Francesco, sabato, al Parco Tago dove domenica, si svolgerà anche la messa conclusiva della Giornata Mondiale della Gioventù.