Diritto di famiglia: due punti di ascolto gratuiti per offrire attività di supporto e servizi informativi

Due punti di ascolto, uno presso il Centro per le Famiglie e l’altro presso il Centro Donna di Forlì, per offrire gratuitamente attività di supporto e servizi informativi sulle problematiche riguardanti il diritto di famiglia, diritto minorile, diritto patrimoniale e materie riconducibili alle relazioni familiari. È questo il contenuto del protocollo d’intesa tra Comune di Forlì, Ordine degli Avvocati e Fondazione Forense di Forlì Cesena recentemente rinnovato su impulso dell’Assessorato al Welfare e Politiche per la Famiglia con l’obiettivo di aiutare le persone più fragili, le donne vittime di violenza e i cittadini che hanno più difficoltà ad orientarsi in ambito giuridico.

"La società contemporanea è attraversata da cambiamenti profondi e la composizione familiare è sempre più articolata e frammentata, aumentando il livello di conflittualità - spiega l’assessora Barbara Rossi -. La rete di servizi rivolti alle famiglie con figli, alle coppie e alle donne più fragili e vittime di violenza nel territorio forlivese risulta ampia e articolata riuscendo, tuttavia, solo parzialmente a far fronte a tali dinamiche. Per affrontare situazioni complesse e a volte difficilmente risolvibili come le separazioni, la perdita del lavoro, difficoltà di comunicazione nella coppia e nella gestione dei figli ed episodi di violenza intrafamiliare, a volte c’è bisogno di un aiuto e un inquadramento normativo. Il nostro sistema giuridico, infatti, risulta spesso complesso per i cittadini e in continuo mutamento. Il "Protocollo d’intesa", scaduto a fine 2019 e provvisoriamente non rinnovato a causa delle limitazioni imposte dalla pandemia, è volto a proporre servizi di informazione e orientamento legale gratuiti, attraverso una innovativa e sperimentale forma di collaborazione che mira a semplificare l’interazione tra i soggetti coinvolti e il complesso sistema della giustizia".

"Il Protocollo prevede inoltre la possibilità di co-progettare e organizzare momenti formativi congiunti tra il personale dell’amministrazione comunale e gli avvocati che offriranno gratuitamente questo servizio presso entrambi gli sportelli - conclude Rossi -. Il rinnovo di questo protocollo, di durata triennale, è il frutto di una stretta e proficua collaborazione tra il nostro Comune, l’Ordine degli Avvocati e la Fondazione Forense di Forlì Cesena. Ringrazio tutti coloro che vi hanno lavorato e, in particolare, i tanti professionisti che metteranno gratuitamente al servizio della nostra comunità le proprie competenze in materia di diritto di famiglia.”