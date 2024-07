Diritto militare al centro di un convegno del sindacato Itamil Esercito

Il sindacato del comparto difesa Itamil Esercito ha promosso nel salone comunale di Forlì un incontro dedicato al “Diritto militare ed al ruolo del sindacato nell’esercito”, appuntamento che ha offerto un’opportunità per approfondire una materia complessa e fondamentale per gli uomini in divisa. Sono intervenuti alcuni esponenti istituzionali e rappresentanti delle forze armate. Pasquale Tartaglione, presidente della sezione Itamil di Forlì è stato il promotore dell'iniziativa, portando i saluti del segretario generale del Sindacato Itamil Girolamo Foti, mentre l’avvocato Massimo Taffuri, esperto di Diritto Militare, ha svolto il ruolo di relatore, e Patrizio Iosca, vicepresidente della sezione Itamil, ha moderato il dibattito.

Inoltre, il Consigliere Nazionale e Segretario regionale Ugl, Filippo Lo Giudice, ha espresso la sua "stima e apprezzamento verso i militari" ed in particolare ha ringraziato Tartaglione, esprimendo la propria volontà "di creare una forte collaborazione". Presente anche il vicesindaco Vincenzo Bongiorno e il segretario provinciale del Nuovo Sindacato dei Carabinieri Giorgio Serri. Secondo Tartaglione, a settembre in occasione del secondo incontro si cercherà di portare a Forlì i “big” del sindacato, tra cui il presidente Sandro Frattalemi e il segretario generale Girolamo Foti, entrambi cofondatori dell’omonimo sindacato.