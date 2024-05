Disabilità "Dopo di noi": al San Luigi un convegno con la ministra Alessandra Locatelli

Quale futuro per le persone con disabilità, in particolare quando non potranno più essere accolte e sostenute dalle famiglie? E quali strumenti giuridici, a partire dal Trust, si possono mettere in campo per assicurare stabilità e serenità a queste persone? È proprio per rispondere a domande tanto delicate quanto decisive come queste che tre anni fa a Forlì è nata la Fondazione Caffè Salato, su iniziativa di CavaRei Impresa Sociale che ha riunito imprese e famiglie per promuovere iniziative di formazione e assistenza sul tema del “Dopo di Noi”. Va proprio in questa direzione il convegno dal titolo “Il Trust per il Dopo di Noi. La protezione giuridica del progetto personalizzato della persona con disabilità” che la Fondazione Caffè Salato organizza per martedì 28 maggio alle 10.30 alla Sala San Luigi di Forlì (via Luigi Nanni 14), iniziativa alla quale parteciperà anche il Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli, che già nei mesi scorsi ha visitato la sede centrale di CavaRei potendo così conoscere da vicino questa realtà.

Nel corso dell’evento, che sarà moderato dalla giornalista Federica Mosconi, si avvicenderanno gli interventi di familiari, esperti e formatori d’eccellenza. Un momento di confronto molto atteso e di grande importanza. Sono numerose infatti le tematiche che verranno trattate, sia nell’ambito della tutela legale che del supporto familiare per il “Durante” e “Dopo di Noi” delle famiglie di persone fragili; sarà anche l’occasione per raccontare i progetti già in essere – come il ricco calendario formativo gratuito partito il 22 aprile scorso e consultabile sul sito della Fondazione - sia quelli previsti per il futuro.

Il programma dell’evento

L’evento “Il Trust per il Dopo di Noi” inizierà alle ore 10.30 e sarà aperto dal saluto di Donatella Buratti (presidente Fondazione Caffè Salato). A seguire l’intervento di Katia Tonnini, pedagogista esperta di disturbi di neurosviluppo, che relazionerà su “Costruire il progetto di vita: indicazioni della comunità scientifica e sperimentazioni attuali sul territorio”; quindi la parola all’avvocato Francesca Vitulo (esperta in diritto di famiglia e degli strumenti a tutela dei soggetti deboli) che parlerà della legge 112/2016 e il Trust. A seguire la presidente di CavaRei Impresa Sociale Maurizia Squarzi che parlerà del ruolo della Fondazione nel “Durante” e “Dopo di Noi”, quindi la testimonianza di una famiglia che ha già realizzato un Trust. In conclusione, l’intervento del Ministro della Disabilità Alessandra Locatelli.