Disabilità e cultura, per un museo a portata di tutti: Anffas lancia la guida "Easy to read"

"Forlì città culturale accessibili a tutti". E' il progetto presentato da Anffas, intenzionata ad realizzare una guida semplice che metta in risalto i tanti aspetti culturali della città e il suo patrimonio artistico. Giovedì mattina la presidente di Anffas Giuliana Gaspari - accompagnata dalla responsabile dei servizi Anffas Marilena Barzanti, ed educatori - hanno presentato "Easy to read" al sindaco Gian Luca Zattini, all'assessora al Welfare Barbara Rossi, all'assessore alle Politiche Educative, scuola e formazione, Politiche Giovanili e Servizio Civile Paola Casara, e ai dirigenti scolastici Massimo Perazzoni e Alessandra Montanari Lughi.

La presentazione del progetto è stata seguita in collegamento on-line da tutte le 196 sedi di Anffas Nazionale. Anffas infanti intende realizzare a beneficio di tutta la cittadinanza con particolare attenzione per le persone con disabilità di tipo cognitivo. Anffas Nazionale dal 2013 assieme a l’Associazione europea Inclusion Europe ha sviluppato un linguaggio facile da leggere denominato “Easy to read” che favorisce la comprensione e l’apprendimento in modo permanente delle persone con disabilità intellettiva, garantendo così l’accesso all’informazione e alla formazione ad un numero maggiore di persone.

Il linguaggio "Easy to read", spiega Gaspari, "è un prezioso strumento per rendere le informazioni più accessibili e comprensibili ad un pubblico più ampio che può essere rappresentato non solo dalle persone con deficit cognitivo, ma anche persone straniere o con una bassa scolarizzazione. Da anni Forlì è giunta agli onori della cronaca per le importanti mostre che Fondazione Cassa Risparmi e il Comune di Forlì organizza, destano interesse ad un grande un numero di persone. Partendo da questo dato Anffas Forlì intende contribuire ad includere ancora di più le persone con disabilità cognitiva affiancando alla guida cartacea o audioguida del Museo San Domenico una guida realizzata con il linguaggio "Easy to read" e "Easy to watch".

"L’idea è quella di "tradurre" il prezioso materiale” organizzato in supporto alle mostre da parte della Fondazione con una guida più semplice in linguaggio Easy - conclude Gaspari -. Anffas Forlì ha creato un gruppo di lavoro dedicato composto da psicologi da persone con disabilità cognitiva che costruiranno una specifica guida fruibile a tutti poiché realizzata con un linguaggio facile da leggere". La guida sarà disponibile a partire dalle prossime mostre.