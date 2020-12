Disabilità, l'assessore Tassinari: "Nessuno verrà lasciato indietro. Costruiremo un Comune ‘senza barriere’"

Giovedì, in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, l'assessore al Welfare Rosaria Tassinari ha incontrato Paola e Gigi, insieme alle loro famiglie. "Gigi - spiega l'assessore -. è un bambino di 4 anni affetto dalla sindrome di Down che attraverso il suo sorriso e lo sguardo vispo mi ha scaldato il cuore trasmettendomi la voglia di vivere di chi, come lui, convive con le ‘diversità’. Diversità che sono pietre preziose e di cui, comeAmministrazione, ci faremo sempre portavoce e responsabile custode.La mamma di Gigi, una donna di una fierezza unica, mi ha parlato di un bimbo che dispensa amore e gioia senza chiedere nulla in cambio. Un bene gratuito, potente e coinvolgente".

"Paola, venutami a trovare con la mamma e il Presidente dell'associazione 'FamiglieInsieme’ Alberto Gentili, mi ha ricordato come la disabilità sia una grande bellezza e una ricchezza che ci eleva - continua Tassinari -. Grazie ai progressi linguistici dovuti dalla tecnica sperimentale della comunicazione facilitata, Paola è uscita dal suo autismo ed ha partecipato attivamente all'incontro". "È stato un momento davvero speciale, intriso di gioia e di dolcezza", evidenzia l'assessore.

"Quest’Amministrazione, grazie alla sensibilità e al prezioso lavoro di sintesi portato avanti con tante famiglie, ha fin da subito messo al centro delle proprie politiche il tema dell’inclusione sociale e della partecipazione attiva impegnandosi a fondo, con azioni e progetti concreti, per azzerare ogni forma di discriminazione e violenza, promuovendo i diritti e il benessere delle persone con disabilità in ogni ambito della loro vita - conclude -. Nessuno verrà lasciato indietro. Con l'aiuto di tutti costruiremo un Comune ‘senza barriere’, ispirato da un senso di reale inclusione e dal pieno rispetto della dignità umana".