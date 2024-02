Nuova tangenziale, disagi per la chiusura di viale dell'Appennino. "Bypass? Per Anas non è perseguibile"

"Nei prossimi giorni è previsto un confronto con Anas. Sarà mia cura incontrare il quartiere per aggiornarlo sull'evoluzione in corso". L'assessore alla Viabilità, Giuseppe Petetta, prende la parola in merito alle problematiche segnalate dagli esercenti di San Martino in Strada, alle prese con le conseguenze dei lavori del terzo lotto della Tangenziale che stanno interessando il tratto compreso tra la rotonda di viale Risorgimento e l’incrocio di viale dell’Appennino con via Fratelli Cangini. Fatta eccezione per i residenti, vige il divieto di transito, situazione che sta penalizzando le entrate economiche delle attività commerciali presenti.

Leggi le notizie di ForlìToday su WhatsApp

"Va premesso che si tratta di un'opera importante per la città e che qualche disagio indubbiamente lo sta creando e lo creerà - specifica Petetta -. Ci confrontiamo costantemente con Anas sul crono programma e l'impatto che possono avere i lavori sui residenti e sulle attività presenti, ma la società ha un'autonomia completa su questa tipologia di opere. L'amministrazione comunale ha chiesto e continuerà a chiedere che le ripercussioni dei cantieri siano limitate il più possibile".

Quanto alla proposta di realizzare un bypass che consenta di riaprire Viale dell'Appennino, "l'amministrazione comunale aveva proposto questa soluzione già tempo fa, ancor prima che venisse presentato il crono programma, ma Anas l'ha ritenuta non perseguibile". L'assessore ribadisce il suo impegno al fine di ridurre i disagi in atto: "Sarà mia cura rapportarmi con il quartiere e aggiornarlo sugli esiti degli incontri previsti nei prossimi giorni".

Il cantiere è partito lo scorso 13 novembre e le chiusure sono già avvenute a singhiozzo. Fino al 16 febbraio in viale dell'Appennino è previsto il divieto di transito totale nel tratto compreso tra circa il civico 489 e via Fratelli Sendi. Anche le strade adiacenti risentono delle conseguenze dei lavori: via residenziali come via Grazia Deledda e via Fratelli Cangini stanno facendo i conti con un intenso traffico pesante diretto verso la vallata del Rabbi, camion con problemi nell'affrontare le svolte, in particolare all'uscita di via Cangini verso Predappio, dove sfiorano le case ogni pochi minuti. Anche in via Cangini l'incontro di mezzi pesanti e autobus spesso paralizza la circolazione. Sono stati istituiti divieti di sosta con rimozione lungo tutte le strade, ma i disagi sono tangibili.