Disegna, taglia e cuce abiti da mezzo secolo: compleanno speciale per la storica sartoria

Da cinquant'anni veste i forlivesi. Compleanno speciale per la sartoria De Gregorio, in viale Matteotti 89. Il titolare Augusto, 73 anni, ha ricevuto mercoledì mattina la visita del sindaco Gian Luca Zattini. Un incontro nella bottega "per ringraziarlo, a nome di tutta l’amministrazione, dell’instancabile dedizione che riserva, dopo 50 anni di attività, alla sua preziosissima professione. Ancora oggi, nonostante il tempo e le difficoltà acutizzatesi con il Covid, Augusto disegna, taglia e cuce abiti su misura di altissima qualità, senza mai lamentarsi o dare segni di stanchezza. Il suo, è un elisir di giovinezza".

Zattini considera il 73enne un esempio da seguire e che, attraverso la sua attività, trasmette alle giovani generazioni. "Grazie anche alle figlie Jennifer e Sabrina e alla moglie Rossella, che di Augusto sono le stampelle e il rifugio quotidiano", è la chiosa finale del primo cittadino.