Sempre meno casi di covid: va in pensione il punto tamponi drive through al Palafiera

Le code chilometriche in via Bertini, con tanto di modifica alla viabilità e l'istituzione temporanea di un senso unico, sono ormai un lontano ricordo. Sono sempre meno i casi di covid-19 in Romagna. Numeri che si traducono in una richiesta sempre più ridotta di tamponi e vaccini anti-covid. E così dopo tre anni va in pensione il punto drive through allestito in via Punta di Ferro. Dal 3 aprile i tamponi molecolari per diagnosi saranno effettuati al Punto Prelievo Via Colombo 13 (Ingresso F) dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 15.

I tamponi antigenici di guarigione, limitatamente alle categorie già previste cioè operatori sanitari privati e soggetti con immunodepressione, continueranno ad essere effettuati all’Ambulatorio vaccinazioni dell’Igiene Pubblica in Via della Rocca, il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 14 alle 15 martedì e giovedì dalle 16 alle 17. Per quanto riguarda l'attività vaccinale, verrà svolta al Punto Prelievi dell'ospedale "Morgagni-Pierantoni" (Padiglione Vallisneri) il giovedì dalle 14 alle 16.30.