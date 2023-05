Alluvione a Forlì, il dramma: uomo disperso in via Firenze

Alluvione con un disperso a Forlì: si tratta di un uomo che abitava in via Firenze, nella zona di Schiavonia. L'allarme è scattato intorno alle 22 di martedì. Secondo le prime informazioni, l'uomo si trovava in un'abitazione di due piani, invasa da un metro e mezzo d'acqua. Al momento della pubblicazione della notizia l'uomo non è stato ancora ritrovato: purtroppo si teme il peggio. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, insieme ai Vigili del Fuoco.

"La realtà ha superato le peggiori previsioni - sono le parole del governatore dell'Emilia Romagna, Stefano Bonaccini -. La realtà è davvero drammatica in molte zone dell'Emilia-Romagna. Avevamo decretato l'allerta meteo ma la quantità d'acqua che è caduta oggi ha già raggiunto e in alcuni casi superato quella che era caduta due settimane fa che già era una pioggia per quantità senza precedenti. Abbiamo molte zone dove i fiumi sono esondati o rischiano di farlo questa notte". La situazione nell'area 'vecchia' dei Romiti è particolarmente critica, con l'acqua che arriva al primo piano delle abitazioni. L'area è raggiungibile dai soccorritori solo attraverso l'uso di gommoni. Anche via Del Portonaccio è completamente allagata. Si segnalano diffusi blackout.