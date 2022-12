Corse saltate, ritardi sistematici, studenti e pendolari lasciati al freddo, Start spiega i disservizi: "Mancano autisti"

Corse saltate, studenti lasciati a piedi, cittadini rimasti al freddo alla fermata del bus. Molte sono le segnalazioni arrivate in queste settimane a ForlìToday sui disservizi del trasporto pubblico che hanno interessato diverse linee del bus in altrettante zone della città. In particolare - tanto per citarne alcune - sulla linea 4 in direzione del Ronco, sulla linea 5A diretta ai poli scolastici e sulla 2 verso Vecchiazzano - Ospedale. Una problematica che si protrae da tempo e per la quale abbiamo interpellato Start Romagna, la società che gestisce il trasporto pubblico della Romagna, che parla di “situazione altalenante e variabile da zona a zona”.

Nel mese di novembre, sulle 2.700 corse che coprono complessivamente il bacino di Forlì-Cesena dal lunedì al sabato, quelle saltate sono state pari al 2,1%. “Abbiamo riscontrato particolari criticità nell’ultima decade del mese di novembre - confermano dall’azienda - dovute alle molte assenze degli autisti per l’aumento delle malattie di stagione ma anche per un minor utilizzo della mascherina, senza dimenticare che il Covid non ha smesso di circolare. Queste assenze possono variare di giorno in giorno e di settimana in settimana, con alcuni picchi importanti. A pesare su questa situazione c’è poi la difficoltà a reclutare nuovi autisti, che ad oggi, complessivamente, sono circa 750. Una problematica che non riguarda solo Forlì e la Romagna ma che è comune alle aziende del trasporto pubblico di tutta Italia, e non solo”.

La mancanza di autisti sarebbe dovuta da un lato ai pensionamenti e a una scarsa offerta di giovani sul territorio, dall’altro al fatto che molti autisti in servizio provengono da fuori regione e spesso preferiscono riavvicinarsi a casa. La frequenza dei disservizi ha coinciso poi con l’inizio del nuovo anno scolastico.

“La ripresa delle scuole ha evidenziato due diverse situazioni - prosegue l’azienda -. Rispetto allo scorso anno siamo ripartiti con una capienza del 100% a bordo dei mezzi e dunque in assenza dei mezzi aggiuntivi che erano stati predisposti durante la pandemia, con capienze ridotte per garantire il distanziamento. Questa diminuzione del numero dei mezzi ha generato, in una fetta di utenza, la percezione che il servizio non fosse adeguato. In realtà, siamo tornati in linea con il periodo pre-Covid: i mezzi sono numericamente inferiori ma la capienza raggiunta è la stessa. Inoltre, come all’inizio di ogni anno scolastico, si sono verificati problemi fisiologici dovuti all’adeguamento degli orari degli istituti che, nelle prime settimane, hanno subito frequenti variazioni”.

Come se ne esce, per evitare ritardi o inutili attese a chi è costretto o preferisce, anche per motivi di sostenibilità ambientale, usare il trasporto pubblico piuttosto che l’auto? “Al momento siamo impegnati a salvaguardare le corse nelle fasce orarie di maggior utilizzo, cioè quelle scolastiche e quelle dei pendolari - affermano da Start - e contemporaneamente abbiamo intrapreso due percorsi per cercare di arginare le criticità: da un lato con la selezione di autisti già abilitati alla guida che ha portato recentemente a nuove assunzioni, dall’altro con il progetto Scuderia Start, che prevede la formazione interna di giovani, azzerando quasi completamente il costo per il conseguimento delle patenti di guida, che spesso rappresenta un ostacolo nell’avvicinamento alla professione. Il 30 novembre si è chiusa la fase di iscrizioni e ora passeremo al vaglio le candidature”.

Nel frattempo, per cercare di diminuire i disagi degli utenti, è stata creata la sezione “Corse non garantite” sul sito web www.startromagna.it in cui quotidianamente vengono segnalate le corse che, per assenza di personale, potrebbero saltare. "Le assenze sono spesso imprevedibili - concludono - cerchiamo per quanto possibile di fornire un’informazione tempestiva ai cittadini”.